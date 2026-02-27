Lovitură pentru Brad Pitt. Gestul fiului său l-a lăsat fără cuvinte: Maddox a luat o decizie radicală

Lovitură pentru Brad Pitt. Fiul său înstrăinat, Maddox, profund atașat de mama lui, Angelina Jolie, a luat o decizie extremă.

Lovitură pentru Brad Pitt

Brad Pitt are probleme în familie, chiar și după divorțul de Angelina Jolie.

În 2024, Maddox (24 de ani) a fost asistent de producție pentru mama sa, care a regizat o biografie a celebrei Maria Callas.

Acum, Maddox va fi asistent de imagine pentru noul film regizat de Angelina Jolie, „Couture”.

Ce a decis Maddox

Pentru prima dată, Maddox a renunțat la numele Pitt și se prezintă drept Jolie, în loc de Jolie-Pitt.

În noul film, Angelina Jolie intepreteaza rolul principal, Maxine, o regizoare de film care este diagnosticată cu cancer mamar, înainte de a zbura în Franța, pentru a realiza un film, care ar urma să ruleze în deschiderea Paris Fashion Week.

Brad și fosta nevastă, Angelina (48 de ani), au șase copii – i-au adoptat pe Maddox, Pax (22), Zahara (21) și au copiii biologici Shiloh (19) și gemenii Know și Vivienne (17).

Maddox nu este primul copil care renunță la numele lui Pitt.

Shiloh a luat aceeași decizie în 2024. Brad Pitt s-a declarat întristat de decizia copilului său.

În același an, Vivienne a folosit doar numele mamei sale, când a apărut în calitate de producător pe genericul musical-ului Playbill for The Outsiders de pe Broadway.

Familia Pitt-Jolie, marcată de scandaluri

Brad Pitt și Angelina Jolie au divorțat în 2016, după un scandal uriaș la bordul unui avion privat.

Copiii sunt în mare parte alături de mama lor, lucru care s-a observat în ultimii ani.

O sursă apropiată de familia Jolie a declarat, pentru The Sun: „Maddox, Pax și Zahara sunt alături de mama lor și Brad nu primește niciun semn de la ei”.

Pe de altă parte, Brad Pitt păstrează legătura cu copiii săi biologici, Shiloh, Knox și Vivienne.

Lovitură pentru Brad, de Ziua Tatălui: „Ești dezgustător”

După despărțirea de Angelina, Brad s-a alăturat celor de la „Alcoolicii Anonimi” și a recunoscut că a avut o problemă cu alcoolul, în decursul vieții sale.

O lovitură în plus a reprezentat-o mesajul privat de pe Instagram al lui Pax, din 2020, scris chiar de Ziua Tatălui, care sugera că familia a mai avut probleme, dincolo de incidentul din avionul privat.

„Din când în când dovedești că ești o persoană îngrozitoare, dezgustătoare. Nu ai empatie față de cei patru copii mici, care tremură de frică în prezența ta. N-o să înțelegi niciodată răul pe care l-ai făcut familiei tale, deoarece ești incapabil de acest sentiment”.

Autorul recomandă: