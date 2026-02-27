Prima pagină » Magazin » Lovitură pentru Brad Pitt. Gestul fiului său l-a lăsat fără cuvinte: Maddox a luat o decizie radicală

Lovitură pentru Brad Pitt. Gestul fiului său l-a lăsat fără cuvinte: Maddox a luat o decizie radicală

27 feb. 2026, 09:38, Magazin
Lovitură pentru Brad Pitt. Gestul fiului său l-a lăsat fără cuvinte: Maddox a luat o decizie radicală

Lovitură pentru Brad Pitt. Fiul său înstrăinat, Maddox, profund atașat de mama lui, Angelina Jolie, a luat o decizie extremă.

Lovitură pentru Brad Pitt

Brad Pitt are probleme în familie, chiar și după divorțul de Angelina Jolie.

În 2024, Maddox (24 de ani) a fost asistent de producție pentru mama sa, care a regizat o biografie a celebrei Maria Callas.

Acum, Maddox va fi asistent de imagine pentru noul film regizat de Angelina Jolie, „Couture”.

Ce a decis Maddox

Pentru prima dată, Maddox a renunțat la numele Pitt și se prezintă drept Jolie, în loc de Jolie-Pitt.

În noul film, Angelina Jolie intepreteaza rolul principal, Maxine, o regizoare de film care este diagnosticată cu cancer mamar, înainte de a zbura în Franța, pentru a realiza un film, care ar urma să ruleze în deschiderea Paris Fashion Week.

Brad și fosta nevastă, Angelina (48 de ani), au șase copii – i-au adoptat pe Maddox, Pax (22), Zahara (21) și au copiii biologici Shiloh (19) și gemenii Know și Vivienne (17).

Maddox nu este primul copil care renunță la numele lui Pitt.

Shiloh a luat aceeași decizie în 2024. Brad Pitt s-a declarat întristat de decizia copilului său.

În același an, Vivienne a folosit doar numele mamei sale, când a apărut în calitate de producător pe genericul musical-ului Playbill for The Outsiders de pe Broadway.

Familia Pitt-Jolie, marcată de scandaluri

Brad Pitt și Angelina Jolie au divorțat în 2016, după un scandal uriaș la bordul unui avion privat.

Copiii sunt în mare parte alături de mama lor, lucru care s-a observat în ultimii ani.

O sursă apropiată de familia Jolie a declarat, pentru The Sun: „Maddox, Pax și Zahara sunt alături de mama lor și Brad nu primește niciun semn de la ei”.

Pe de altă parte, Brad Pitt păstrează legătura cu copiii săi biologici, Shiloh, Knox și Vivienne.

Lovitură pentru Brad, de Ziua Tatălui: „Ești dezgustător”

După despărțirea de Angelina, Brad s-a alăturat celor de la „Alcoolicii Anonimi” și a recunoscut că a avut o problemă cu alcoolul, în decursul vieții sale.

O lovitură în plus a reprezentat-o mesajul privat de pe Instagram al lui Pax, din 2020, scris chiar de Ziua Tatălui, care sugera că familia a mai avut probleme, dincolo de incidentul din avionul privat.

„Din când în când dovedești că ești o persoană îngrozitoare, dezgustătoare. Nu ai empatie față de cei patru copii mici, care tremură de frică în prezența ta. N-o să înțelegi niciodată răul pe care l-ai făcut familiei tale, deoarece ești incapabil de acest sentiment”.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Capturi YouTube

Recomandarea video

Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al prezidenţialelor
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Milionarul lui Halep, la un pas să pună mâna pe o comoară de 4,5 mil €. Tun financiar uriaș!
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
FBI concediază agenți care lucrau la anchete ce-l vizau pe Donald Trump
ULTIMA ORĂ Grindeanu îi transmite lui Bolojan: „Dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga”
09:59
Grindeanu îi transmite lui Bolojan: „Dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga”
SĂNĂTATE Cea mai mare greșeală a românilor care țin post. Medicii vorbesc despre adevărate capcane alimentare care trebuie evitate în această perioadă
09:53
Cea mai mare greșeală a românilor care țin post. Medicii vorbesc despre adevărate capcane alimentare care trebuie evitate în această perioadă
ECONOMIE Profit record pentru Transgaz în 2025: aproape 900 milioane lei, de 2,2 ori peste 2024
09:40
Profit record pentru Transgaz în 2025: aproape 900 milioane lei, de 2,2 ori peste 2024
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de Occident”
09:30
Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de Occident”
ACUZAȚII Trump l-a desființat pe Robert De Niro, după ce starul de la Hollywood i-a îndemnat pe americani să-i „reziste”: „Un bolnav cu mintea tulburată”
09:20
Trump l-a desființat pe Robert De Niro, după ce starul de la Hollywood i-a îndemnat pe americani să-i „reziste”: „Un bolnav cu mintea tulburată”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. „Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată”
09:11
Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. „Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe