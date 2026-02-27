Prima pagină » Actualitate » Iași: Ce șanse sunt pentru transportul public la înălțime? Monorail cu trei trasee posibile, centrul va fi ocolit

Iași: Ce șanse sunt pentru transportul public la înălțime? Monorail cu trei trasee posibile, centrul va fi ocolit

27 feb. 2026, 09:07, Actualitate
Iași: Ce șanse sunt pentru transportul public la înălțime? Monorail cu trei trasee posibile, centrul va fi ocolit

Contractul pentru realizarea primului studiu de impact al construirii unui nou sistem de transport propus pentru Iași a fost semnat.

Potrivit Ziarul de Iași, studiul de prefezabilitate, cu un cost de 214.000 euro, suportat din donații, urmează să se deruleze pe parcursul a 11 luni.

Strângerea sumei este în curs, a spus Cătălin Urtoi, inițiator al proiectului.

Monorail: Cele trei trasee posibile

Trenul suspendat ar trebui să circule în primă fază din vestul Iașului (de la Lețcani/ Miroslava și Antibiotice) până la Spitalul Regional și Aeroport, din Dacia până la Lunca Cetățuii sau din Metalurgie până în Vișan, prin Bucium.

Sursa foto: Ziarul de Iași

