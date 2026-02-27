Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de Occident”

Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de Occident”

Andrei Rosz
27 feb. 2026, 09:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de occident”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Ucraina a ajuns o țară dependentă de Occident. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Un lucru paradoxal… Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Adică, vezi Doamne, a luptat pentru independența de Rusia, dar a devenit o țară asistată de Occident. Păi nici noi, în Lagărul Socialist, nu eram atât de dependenți. Ei sunt dependenți de Bruxelles. Zelenski a făcut națiunea asta să fie asistată.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Ucraina a ajuns o țară dependentă de Occident. Acesta a început prin a spune că Rusia a adus o strategie a terorii frigului. Legat de această strategie, jurnalistul observă un lucru paradoxal în Ucraina. Deși și-au dorit independență, menționează acesta, au ajuns să fie complet dependenți de Uniunea Europeană și de Bruxelles.

„Rușii au introdus strategia terorii frigului. Deci nu îi mai omoară… Păi, da, dar nu mai este atât de mare efect mediatic. Pentru că o altă problemă care era la ei era că dacă sunt 1000 de morți, este gata… Așa, mor de frig. Un lucru paradoxal… Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Adică, vezi Doamne, a luptat pentru independența de Rusia, dar a devenit o țară asistată de Occident. Să nu uităm de momentul în care el (n.r. Volodimir Zelenski) a vrut să schimbe…. Mai țineți minte? A trecut prin Parlament cu legea… Și în acel moment a fost de ajuns să se încrunte. Păi, domnule, să îi spuneți lui Volodimir Zelenski că asta nu e independență. Eu sunt de acord, este independență față de ruși. Da, să zicem. Păi nici noi, în Lagărul Socialist, nu eram atât de dependenți. Ei sunt dependenți de Bruxelles. Zelenski a făcut națiunea asta să fie asistată. Un alt lucru foarte important este că noi nu avem imaginea… Noi avem imaginea eroismului, dar noi nu avem imaginea reconstrucției pagubelor uriașe.”, a explicat jurnalistul. 

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Sunt de acord cu echitatea în societate, dar echitatea nu trebuie să înceapă cu sfârșitul carierei”
09:00
Silviu Predoiu: „Sunt de acord cu echitatea în societate, dar echitatea nu trebuie să înceapă cu sfârșitul carierei”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are consilieri, iar Ministerul de Externe nu este capabil să-i dea o direcție”
08:30
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are consilieri, iar Ministerul de Externe nu este capabil să-i dea o direcție”
MARIUS TUCĂ SHOW Silviu Predoiu: „Structurile de forță nu-și permit să ia pe cineva, să-l pună cel mai ineficient primar al Capitalei, ca apoi să-l pună la Cotroceni”
08:00
Silviu Predoiu: „Structurile de forță nu-și permit să ia pe cineva, să-l pună cel mai ineficient primar al Capitalei, ca apoi să-l pună la Cotroceni”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nici «țarul» nu a anulat alegeri, dar România a făcut-o”
07:30
Ion Cristoiu: „Nici «țarul» nu a anulat alegeri, dar România a făcut-o”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii cred că dacă continuă războiul, Rusia colapsează și Europa învinge”
07:00
Dan Dungaciu: „Europenii cred că dacă continuă războiul, Rusia colapsează și Europa învinge”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu știam că există o afecțiune atât de mare între SUA și România
06:30
Valentin Stan: Nu știam că există o afecțiune atât de mare între SUA și România
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al prezidenţialelor
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Milionarul lui Halep, la un pas să pună mâna pe o comoară de 4,5 mil €. Tun financiar uriaș!
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Cea mai mare fotografie făcută vreodată cu rețeaua de telescoape ALMA dezvăluie ce se ascunde în „inima” Căii Lactee
ULTIMA ORĂ Grindeanu îi transmite lui Bolojan: „Dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga”
09:59
Grindeanu îi transmite lui Bolojan: „Dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga”
SĂNĂTATE Cea mai mare greșeală a românilor care țin post. Medicii vorbesc despre adevărate capcane alimentare care trebuie evitate în această perioadă
09:53
Cea mai mare greșeală a românilor care țin post. Medicii vorbesc despre adevărate capcane alimentare care trebuie evitate în această perioadă
ECONOMIE Profit record pentru Transgaz în 2025: aproape 900 milioane lei, de 2,2 ori peste 2024
09:40
Profit record pentru Transgaz în 2025: aproape 900 milioane lei, de 2,2 ori peste 2024
SHOWBIZ Lovitură pentru Brad Pitt. Gestul fiului său l-a lăsat fără cuvinte: Maddox a luat o decizie radicală
09:38
Lovitură pentru Brad Pitt. Gestul fiului său l-a lăsat fără cuvinte: Maddox a luat o decizie radicală
ACUZAȚII Trump l-a desființat pe Robert De Niro, după ce starul de la Hollywood i-a îndemnat pe americani să-i „reziste”: „Un bolnav cu mintea tulburată”
09:20
Trump l-a desființat pe Robert De Niro, după ce starul de la Hollywood i-a îndemnat pe americani să-i „reziste”: „Un bolnav cu mintea tulburată”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. „Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată”
09:11
Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. „Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe