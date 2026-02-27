Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de occident”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Ucraina a ajuns o țară dependentă de Occident. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Un lucru paradoxal… Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Adică, vezi Doamne, a luptat pentru independența de Rusia, dar a devenit o țară asistată de Occident. Păi nici noi, în Lagărul Socialist, nu eram atât de dependenți. Ei sunt dependenți de Bruxelles. Zelenski a făcut națiunea asta să fie asistată.”

