Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de occident”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Ucraina a ajuns o țară dependentă de Occident. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Ucraina a ajuns o țară dependentă de Occident. Acesta a început prin a spune că Rusia a adus o strategie a terorii frigului. Legat de această strategie, jurnalistul observă un lucru paradoxal în Ucraina. Deși și-au dorit independență, menționează acesta, au ajuns să fie complet dependenți de Uniunea Europeană și de Bruxelles.
„Rușii au introdus strategia terorii frigului. Deci nu îi mai omoară… Păi, da, dar nu mai este atât de mare efect mediatic. Pentru că o altă problemă care era la ei era că dacă sunt 1000 de morți, este gata… Așa, mor de frig. Un lucru paradoxal… Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Adică, vezi Doamne, a luptat pentru independența de Rusia, dar a devenit o țară asistată de Occident. Să nu uităm de momentul în care el (n.r. Volodimir Zelenski) a vrut să schimbe…. Mai țineți minte? A trecut prin Parlament cu legea… Și în acel moment a fost de ajuns să se încrunte. Păi, domnule, să îi spuneți lui Volodimir Zelenski că asta nu e independență. Eu sunt de acord, este independență față de ruși. Da, să zicem. Păi nici noi, în Lagărul Socialist, nu eram atât de dependenți. Ei sunt dependenți de Bruxelles. Zelenski a făcut națiunea asta să fie asistată. Un alt lucru foarte important este că noi nu avem imaginea… Noi avem imaginea eroismului, dar noi nu avem imaginea reconstrucției pagubelor uriașe.”, a explicat jurnalistul.