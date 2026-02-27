Prima pagină » Actualitate » România şi-a lansat oficial Președinția Inițiativei Central Europene. Oana Ţoiu: „Extinderea UE este o investiţie geopolitică vitală”

România şi-a lansat oficial Președinția Inițiativei Central Europene. Oana Ţoiu: „Extinderea UE este o investiţie geopolitică vitală”

Luiza Dobrescu
27 feb. 2026, 09:04, Actualitate
România şi-a lansat oficial Președinția Inițiativei Central Europene. Oana Ţoiu:
Galerie Foto 3

România şi-a lansat oficial Președinția Inițiativei Central Europene. Anunţul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Oana Țoiu a anunțat începutul președinției României la Inițiativa Central Europeană, mandat în care țara noastră va susține cooperarea regională.

Aceasta a deschis şi lucrările primei reuniuni a Comitetului Coordonatorilor Naționali, la care au participat reprezentanți ai tuturor statelor membre, alături de secretarul general al organizației, Franco Dal Mas. Întâlnirea a confirmat rolul Inițiativei Central Europene ca platformă de dialog și colaborare între statele participante.

Prioritățile României, pentru perioada în care va conduce organizația, se află sub deviza „Mai aproape în regiune, mai puternici în Europa”.

„România consideră integrarea Balcanilor de Vest, a Ucrainei şi a Republicii Moldova nu doar ca pe un exerciţiu tehnic, ci ca pe o nevoie strategică a regiunii. Extinderea este o investiţie geopolitică vitală, care consolidează poziţia globală a UE, oferind în acelaşi timp ţărilor candidate puterea de a-şi moderniza economiile, de a-şi spori prosperitatea şi de a-şi construi rezistenţa la şocurile externe. ICE este „acasă” pentru 160 de milioane de cetăţeni, iar forţa cooperării noastre regionale constă în capacitatea autorităţilor locale, a comunităţilor şi a cetăţenilor de a se conecta. PIB-ul nostru combinat este de aproximativ 5 mii de miliarde de euro, ceea ce nu poate însemna decât că există un potenţial semnificativ pentru un spaţiu economic mai dinamic”, a declarat Oana Ţoiu despre obiectivele principale.

Discuțiile au inclus și situația de securitate din regiune, în special efectele războiului din Ucraina și sprijinul acordat Kievului și Republicii Moldova.

Reprezentanții statelor membre au punctat că este extrem de importantă protejarea suveranității Ucrainei și consolidarea stabilității democratice în regiune.

În cadrul reuniunii au fost stabilite principalele evenimente planificate pentru anul 2026, printre care aniversarea a 30 de ani de activitate a Secretariatului organizației și conferința de nivel înalt de la Trieste, pe 17 martie 2026.

România va conduce Inițiativa Central Europeană pe parcursul întregului an 2026, cu obiectivul de a sprijini cooperarea regională și apropierea statelor candidate de Uniunea Europeană.

Organizația reunește state membre, mai exact: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, şi şapte state candidate: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia şi Ucraina.

Cele mai noi

