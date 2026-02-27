Revoltă la Mangalia pentru salariile promise de Radu Miruţă. Luni, angajaţii şantierului naval din Mangalia încearcă şi la ministrul Irineu Darău

Vineri dimineaţă, angajaţii şantierului naval de la Mangalia au declanşat un protest spontan în curtea firmei din cauza faptului că nici acum nu şi-au primit integral salariile, iar perspectivele unor noi contracte care le-ar asigura o siguranţă a veniturilor viitoare nu se întrevede.

În noiembrie 2025, fostul ministru al Economiei, Radu Miruţă, promitea angajaţilor şantierului că îşi vor primi integral salariile restante, ba chiar vor avea de lucru şi pe viitor.

Gândul a stat de vorbă cu liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurențiu Gobeajă, care a declarat „lucrătorii protestează pentru că nu și-au primit salariile de peste două luni. Ieri a fost data stabilită pentru plată, dar nu a fost făcută.”

„Ieri a fost eu de salariu și nu și-au primit banii. S-a încărcat doar jumătate din valoarea tichetelor aferente lunii iulie 2025 și de foarte mult timp li se promite că se vor plăti drepturile, salarii restante și din păcate nu s-au plătit și sunt nemulțumiți din acest motiv. Ultima navă care a fost reparată în șantier este la cheu, urmează să plece și nu avem certitudinea că vor mai veni și alte nave la reparații, iar proiectele finanțate prin programul mecanismul de finanțare SAVE, despre care a declarat ministrul Apărării nu, la fel, nu avem nicio cercetare că se va face la Mangalia și când va începe lucrarea propriu-zisă la acele proiecte, dacă se va face aici. Practic șantierul ăsta riscă falimentul dacă nu intervine statul român urgent și cât mai curând, că se tot amână luarea unor decizii”, spune liderul sindical, pentru Gândul.

Luni, sindicaliştii au programat o întâlnire cu noul ministru al Economiei, Irineu Ambrozie Darău. Până atunci, aceştia se luptă cu neajunsurile povocate de lipsa salariilor, dar promise de Executiv. Şantierul mai are, în acest moment, 1.030 de angajaţi, după ce, anul trecut, avea cu 5 mai mult.

„La sfârșitul anului trecut erau aproape 21 de milioane de lei drepturi salariale neplătite, plus vreo peste 3 milioane de lei erau diferențele pentru salariile compensatorii neacordate integral salariaților care au fost disponibilizați și 4 milioane, peste 4 milioane, 4.069.000, sunt la masa credală drepturi salariale restante neplătite înainte de deschiderea procedurii de insolvență”, a mai spus Laurenţiu Gobeajă, pentru Gândul.

