Prima pagină » Actualitate » Profit record pentru Transgaz în 2025: aproape 900 milioane lei, de 2,2 ori peste 2024

Profit record pentru Transgaz în 2025: aproape 900 milioane lei, de 2,2 ori peste 2024

27 feb. 2026, 09:40, Actualitate
Profit record pentru Transgaz în 2025: aproape 900 milioane lei, de 2,2 ori peste 2024
Compania națională de transport gaze naturale a raportat rezultate financiare excepționale, peste estimările anuale, susținute de creșterea tarifelor reglementate și de o gestionare eficientă a costurilor, relatează Financial Intelligence.

Profit net consolidat dublu față de 2024

Transgaz (TGN) a încheiat anul 2025 cu un profit net consolidat de 899,2 milioane lei, de 2,2 ori mai mare față de 2024, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. La nivel individual, profitul net al companiei a fost de 808,7 milioane lei, în creștere semnificativă comparativ cu anul precedent.
Creșterea este evidențiată și de compararea cu realizările preliminare: profitul brut a urcat cu 203%, adică 473,8 milioane lei, iar profitul net a crescut cu 206%, echivalentul a 416,8 milioane lei. De asemenea, câștigul net a depășit prognoza din bugetul de venituri și cheltuieli cu 463,8 milioane lei, înregistrând o creștere de 234%.

Venituri în creștere datorită tarifelor reglementate

Veniturile din activitatea de exploatare, înainte de echilibrare și de activitatea de construcții, au ajuns la 2,61 miliarde lei, în urcare cu 512,5 milioane lei față de anul anterior. Această evoluție a fost susținută de creșterea tarifelor de transport gaze naturale aprobate de ANRE:
  • 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024: 1,65 miliarde lei
  • 1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025: 2,01 miliarde lei
  • 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026: 2,30 miliarde lei
Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și construcții au crescut cu 158,3 milioane lei, ajungând la 1,9 miliarde lei, în timp ce cheltuielile financiare s-au majorat cu 19,4 milioane lei, influențate în principal de diferențele nefavorabile de curs valutar.
Secretariatul General al Guvernului deține 58,5% din Transgaz, iar acțiunile companiei sunt considerate de portofoliu și atractive. Potrivit prezentărilor oficiale de la Bursa de Valori București, poziția de monopol în transportul gazelor, profilul financiar solid și politica de dividende consistentă contribuie la atractivitatea investiției. Performanțele financiare robuste, combinat cu calitatea managementului și cu capacitatea de a genera profit, mențin Transgaz în prim-planul sectorului energetic național și internațional.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Grindeanu îi transmite lui Bolojan: „Dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga”
09:59
Grindeanu îi transmite lui Bolojan: „Dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga”
SĂNĂTATE Cea mai mare greșeală a românilor care țin post. Medicii vorbesc despre adevărate capcane alimentare care trebuie evitate în această perioadă
09:53
Cea mai mare greșeală a românilor care țin post. Medicii vorbesc despre adevărate capcane alimentare care trebuie evitate în această perioadă
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de Occident”
09:30
Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de Occident”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. „Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată”
09:11
Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. „Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată”
TRANSPORT Iași: Ce șanse sunt pentru transportul public la înălțime? Monorail cu trei trasee posibile, centrul va fi ocolit
09:07
Iași: Ce șanse sunt pentru transportul public la înălțime? Monorail cu trei trasee posibile, centrul va fi ocolit
ULTIMA ORĂ România şi-a lansat oficial Președinția Inițiativei Central Europene. Oana Ţoiu: „Extinderea UE este o investiţie geopolitică vitală”
09:04
România şi-a lansat oficial Președinția Inițiativei Central Europene. Oana Ţoiu: „Extinderea UE este o investiţie geopolitică vitală”
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al prezidenţialelor
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Milionarul lui Halep, la un pas să pună mâna pe o comoară de 4,5 mil €. Tun financiar uriaș!
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
FBI concediază agenți care lucrau la anchete ce-l vizau pe Donald Trump
SHOWBIZ Lovitură pentru Brad Pitt. Gestul fiului său l-a lăsat fără cuvinte: Maddox a luat o decizie radicală
09:38
Lovitură pentru Brad Pitt. Gestul fiului său l-a lăsat fără cuvinte: Maddox a luat o decizie radicală
ACUZAȚII Trump l-a desființat pe Robert De Niro, după ce starul de la Hollywood i-a îndemnat pe americani să-i „reziste”: „Un bolnav cu mintea tulburată”
09:20
Trump l-a desființat pe Robert De Niro, după ce starul de la Hollywood i-a îndemnat pe americani să-i „reziste”: „Un bolnav cu mintea tulburată”
JUSTIȚIE Arhimandritul Metodie, prins beat la volan, a fost condamnat definitiv. „A sfidat autoritatea statului”
09:00
Arhimandritul Metodie, prins beat la volan, a fost condamnat definitiv. „A sfidat autoritatea statului”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Sunt de acord cu echitatea în societate, dar echitatea nu trebuie să înceapă cu sfârșitul carierei”
09:00
Silviu Predoiu: „Sunt de acord cu echitatea în societate, dar echitatea nu trebuie să înceapă cu sfârșitul carierei”
ULTIMA ORĂ Revoltă la Mangalia pentru salariile promise de Radu Miruţă. Luni, angajaţii şantierului naval din Mangalia încearcă şi la ministrul Irineu Darău
08:49
Revoltă la Mangalia pentru salariile promise de Radu Miruţă. Luni, angajaţii şantierului naval din Mangalia încearcă şi la ministrul Irineu Darău
UTILE Produsul preferat al românilor, redus cu 50% la Mega Image, începând de astăzi
08:44
Produsul preferat al românilor, redus cu 50% la Mega Image, începând de astăzi

Cele mai noi

Trimite acest link pe