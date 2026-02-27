Profit record pentru Transgaz în 2025: aproape 900 milioane lei, de 2,2 ori peste 2024

Profit net consolidat dublu față de 2024

Transgaz (TGN) a încheiat anul 2025 cu un profit net consolidat de 899,2 milioane lei, de 2,2 ori mai mare față de 2024, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. La nivel individual, profitul net al companiei a fost de 808,7 milioane lei, în creștere semnificativă comparativ cu anul precedent.

Creșterea este evidențiată și de compararea cu realizările preliminare: profitul brut a urcat cu 203%, adică 473,8 milioane lei, iar profitul net a crescut cu 206%, echivalentul a 416,8 milioane lei. De asemenea, câștigul net a depășit prognoza din bugetul de venituri și cheltuieli cu 463,8 milioane lei, înregistrând o creștere de 234%.

Venituri în creștere datorită tarifelor reglementate

Veniturile din activitatea de exploatare, înainte de echilibrare și de activitatea de construcții, au ajuns la 2,61 miliarde lei, în urcare cu 512,5 milioane lei față de anul anterior. Această evoluție a fost susținută de creșterea tarifelor de transport gaze naturale aprobate de ANRE:

1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024: 1,65 miliarde lei

1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025: 2,01 miliarde lei

1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026: 2,30 miliarde lei

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și construcții au crescut cu 158,3 milioane lei, ajungând la 1,9 miliarde lei, în timp ce cheltuielile financiare s-au majorat cu 19,4 milioane lei, influențate în principal de diferențele nefavorabile de curs valutar.

Secretariatul General al Guvernului deține 58,5% din Transgaz, iar acțiunile companiei sunt considerate de portofoliu și atractive. Potrivit prezentărilor oficiale de la Bursa de Valori București, poziția de monopol în transportul gazelor, profilul financiar solid și politica de dividende consistentă contribuie la atractivitatea investiției. Performanțele financiare robuste, combinat cu calitatea managementului și cu capacitatea de a genera profit, mențin Transgaz în prim-planul sectorului energetic național și internațional.