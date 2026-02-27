Ungaria a blocat din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Orban justifică veto-ul pentru a forța un împrumut de 16.000.000.000 € pentru apărare

Ungaria a blocat adoptarea unui nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, folosind veto-ul pentru a obține aprobarea unui împrumut de 16 miliarde de euro destinat apărării, pe fondul tensiunilor cu Bruxelles-ul.

Guvernul de la Budapesta încearcă astfel să constrângă Bruxelles-ul ca să obțină „undă verde” pentru un împrumut de aproximativ 16 miliarde de euro, solicitat în cadrul unui program european destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.

Disputa are loc într-un context tensionat al relațiilor dintre Ungaria și instituțiile europene, în special pe tema sprijinului acordat Ucrainei și a accesului la fonduri europene.

Viktor Orban amenință să blocheze toate eforturile UE împotriva Rusiei

Premierul maghiar Viktor Orban a avertizat că va continua să blocheze atât noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cât și un împrumut european destinat Kievului, dacă nu vor fi soluționate problemele legate de livrările de petrol către Ungaria.

Autoritățile europene speră că finalizarea lucrărilor de reparare a unei conducte afectate de atacuri va convinge Budapesta să renunțe la opoziție. Mai mulți diplomați susțin că guvernul ungar ar putea menține blocajul până la aprobarea finanțării pentru apărare.

Noul pachet de sancțiuni, propus la începutul lunii februarie, vizează sectoare-cheie ale economiei ruse, inclusiv energia, sistemul bancar și comerțul cu bunuri și servicii. Pentru adoptarea acestuia este necesar votul unanim al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

Bruxelles-ul își dorea adoptarea rapidă a sancțiunilor și a sprijinului financiar pentru Ucraina înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului început de Rusia.

Ungaria a solicitat fondurile printr-un program european care oferă împrumuturi consistente pentru achiziții militare și modernizarea apărării. Cererea de aproximativ 16 miliarde de euro nu a primit încă aprobarea finală, iar prima tranșă de finanțare nu a fost acordată.

Reprezentanții Comisia Europeană au respins ideea că finanțarea ar fi blocată din motive politice și au precizat că evaluarea cererii Ungariei este în desfășurare. Decizia finală privind acordarea împrumutului va aparține statelor membre ale Uniunii Europene.

