Prima pagină » Știri externe » Ungaria a blocat din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Orban justifică veto-ul pentru a forța un împrumut de 16.000.000.000 € pentru apărare

Ungaria a blocat din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Orban justifică veto-ul pentru a forța un împrumut de 16.000.000.000 € pentru apărare

Mihai Tănase
27 feb. 2026, 10:16, Știri externe
Ungaria a blocat din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Orban justifică veto-ul pentru a forța un împrumut de 16.000.000.000 € pentru apărare

Ungaria a blocat adoptarea unui nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, folosind veto-ul pentru a obține aprobarea unui împrumut de 16 miliarde de euro destinat apărării, pe fondul tensiunilor cu Bruxelles-ul.

Ungaria a blocat adoptarea unui nou pachet de sancțiuni al Uniunea Europeană împotriva Rusia, într-un demers menit să forțeze aprobarea unei finanțări europene substanțiale pentru apărare, scrie Politico, citat de Mediafax.ro.

Guvernul de la Budapesta încearcă astfel să constrângă Bruxelles-ul ca să obțină „undă verde” pentru un împrumut de aproximativ 16 miliarde de euro, solicitat în cadrul unui program european destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.

Disputa are loc într-un context tensionat al relațiilor dintre Ungaria și instituțiile europene, în special pe tema sprijinului acordat Ucrainei și a accesului la fonduri europene.

Viktor Orban amenință să blocheze toate eforturile UE împotriva Rusiei

Premierul maghiar Viktor Orban a avertizat că va continua să blocheze atât noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cât și un împrumut european destinat Kievului, dacă nu vor fi soluționate problemele legate de livrările de petrol către Ungaria.

Autoritățile europene speră că finalizarea lucrărilor de reparare a unei conducte afectate de atacuri va convinge Budapesta să renunțe la opoziție. Mai mulți diplomați susțin că guvernul ungar ar putea menține blocajul până la aprobarea finanțării pentru apărare.

Noul pachet de sancțiuni, propus la începutul lunii februarie, vizează sectoare-cheie ale economiei ruse, inclusiv energia, sistemul bancar și comerțul cu bunuri și servicii. Pentru adoptarea acestuia este necesar votul unanim al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

Bruxelles-ul își dorea adoptarea rapidă a sancțiunilor și a sprijinului financiar pentru Ucraina înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului început de Rusia.

Ungaria a solicitat fondurile printr-un program european care oferă împrumuturi consistente pentru achiziții militare și modernizarea apărării. Cererea de aproximativ 16 miliarde de euro nu a primit încă aprobarea finală, iar prima tranșă de finanțare nu a fost acordată.

Reprezentanții Comisia Europeană au respins ideea că finanțarea ar fi blocată din motive politice și au precizat că evaluarea cererii Ungariei este în desfășurare. Decizia finală privind acordarea împrumutului va aparține statelor membre ale Uniunii Europene.

Recomandarea autorului:

Viktor Orban îl somează pe Zelenski: „Deschideți imediat conducta Drujba!”

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
CONTROVERSĂ Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
12:13
Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
CONSTRUCȚII Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie
11:48
Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie
IMOBILIARE Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 
11:43
Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 
FLASH NEWS JD Vance încearcă să-i liniștească pe americani: „Nicio șansă” ca vreun atac asupra Iranului să ducă la un război îndelungat în Orientul Mijlociu
11:17
JD Vance încearcă să-i liniștească pe americani: „Nicio șansă” ca vreun atac asupra Iranului să ducă la un război îndelungat în Orientul Mijlociu
RĂZBOI Orientul Mijlociu, în fața unei crize fără precedent. Pakistanul și Afganistanul, în „război deschis”. Ar putea Islamabadul recurge la arma nucleară?
11:07
Orientul Mijlociu, în fața unei crize fără precedent. Pakistanul și Afganistanul, în „război deschis”. Ar putea Islamabadul recurge la arma nucleară?
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Copilul tău este pretențios la mâncare? Iată ce trebuie să faci!
ACUZAȚII Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
12:41
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
SPORT Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
12:30
Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
CONTROVERSĂ AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
12:29
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
REACȚIE Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
12:27
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
REACȚIE Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
12:21
Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală
11:45
Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală

Cele mai noi

Trimite acest link pe