Silviu Predoiu: „Sunt de acord cu echitatea în societate, dar echitatea nu trebuie să înceapă cu sfârșitul carierei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a abordat tema echității sociale și a reformelor privind prelungirea carierei profesionale, cu referire specială la sistemul militar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Eu sunt de acord că e nevoie de echitate în societate”

Predoiu susține că echitatea nu poate fi aplicată doar la finalul carierei, prin măsuri uniforme. În opinia sa, diferențele de pregătire, responsabilitate și risc trebuie luate în calcul încă de la începutul traseului profesional. El consideră că extinderea vârstei de pensionare în armată ridică probleme structurale serioase.