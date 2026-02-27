Silviu Predoiu: „Sunt de acord cu echitatea în societate, dar echitatea nu trebuie să înceapă cu sfârșitul carierei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a abordat tema echității sociale și a reformelor privind prelungirea carierei profesionale, cu referire specială la sistemul militar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Predoiu susține că echitatea nu poate fi aplicată doar la finalul carierei, prin măsuri uniforme. În opinia sa, diferențele de pregătire, responsabilitate și risc trebuie luate în calcul încă de la începutul traseului profesional. El consideră că extinderea vârstei de pensionare în armată ridică probleme structurale serioase.
„Și ultimul lucru pe care vreau să-l zic la tema asta este: eu sunt de acord că e nevoie de echitate în societate. Dar echitatea nu începe cu sfârșitul carierei. Hai să facem egalitate și echitate, cum vrea domnul Bolojan, de la primul pas în carieră. Să gestionăm cariera. Unul trebuie să învețe 20 de ani și să mai facă încă 4-5 cursuri la fiecare 5 ani ca să-și facă datoria. Altul poate să muncească cu șapte clase. Am tot respectul și pentru acela. Unul dacă greșește, corectează cu guma sau aruncă aluatul și pune altul. Altul dacă greșește, un om își pierde viața sau intră în pușcărie. Sau țara e invadată. Sau se pune o bombă undeva. Prelungim cariera militarului, viața profesională, până la 65 de ani. Asta înseamnă circa 45 de ani de activitate. Un ofițer parcurge drumul de la sublocotenent la colonel cam în 23 de ani, dacă nu are abateri. Cu ce îl mai ții încă 22 de ani, îi faci pe toți generali? S-a gândit cineva când se apucă și spun lucrurile astea? Adică mai întâi gestionează cariera.”, afirmă Silviu Predoiu.