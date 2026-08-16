O echipă specializată EOD (Explosive Ordnance Disposal) din cadrul Forțelor Navale Române a recuperat astăzi o aripă provenită de la o dronă. Obiectul a fost descoperit plutind în apele Mării Negre, în proximitatea platformei maritime Neptun Alpha.

Obiectul, observat inițial de o navă comercială

Alerta a fost dată în cursul zilei de sâmbătă, 15 august, după ce echipajul unei nave comerciale care tranzita zona a observat un obiect suspect plutind la suprafața apei. Potrivit datelor transmise de autoritățile militare, resturile se aflau la o distanță de aproximativ 83 de mile marine est de municipiul Constanța.

Misiune de recuperare cu sprijinul Gărzii de Coastă

În urma raportării, o echipă de specialiști ai Forțelor Navale a fost trimisă în zonă pentru a evalua situația și a securiza perimetrul. Militarii Forțelor Navale s-au deplasat la fața locului la bordul unei nave care aparține Gărzii de Coastă. Aceștia au desfășurat o misiune de cercetare și au reușit să recupereze în siguranță fragmentul, care a fost identificat drept o aripă de dronă.

Forțele Navale continuă cercetările în zonă

Reprezentanții Forțelor Navale Române au precizat că misiunea de cercetare în perimetrul platformei Neptun Alpha continuă, pentru a se asigura că nu există și alte fragmente sau posibile elemente periculoase în apă.

Scafandrii militari au recuperat și ei o dronă din Marea Neagră, în Portul Tomis

Potrivit unui comunicat transmis de MApN, autoritățile au fost informate în jurul orei 10:00 printr-un apel la numărul unic de urgență 112 despre prezența unor resturi de dronă la aproximativ 1,5 kilometri în larg, în dreptul plajei Modern.

Ulterior, o echipă de scafandri EOD a Forțelor Navale Române s-a deplasat în zonă cu o șalupă rapidă de intervenție. Militarii au verificat obiectul semnalat și au stabilit că era vorba despre o dronă. Potrivit autorităților, drona nu avea încărcătură explozivă.

După identificare și verificare, obiectul a fost preluat și predat Gărzii de Coastă. Autoritățile vor efectua investigații suplimentare pentru stabilirea originii și a circumstanțelor în care drona a ajuns în zona litoralului românesc.