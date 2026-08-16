Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au intervenit în această dimineață, în zona din dreptul plajei Modern din Constanța, după ce autoritățile au primit o sesizare cu privire la existența unor resturi de dronă în Marea Neagră.

Potrivit unui comunicat transmis de MApN, autoritățile au fost informate în jurul orei 10:00 printr-un apel la numărul unic de urgență 112 despre prezența unor resturi de dronă la aproximativ 1,5 kilometri în larg, în dreptul plajei Modern.

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Ulterior, o echipă de scafandrii EOD a Forțelor Navale Române s-a deplasat în zonă cu o șalupă rapidă de intervenție. Militarii au verificat obiectul semnalat și au stabilit că era vorba despre o dronă. Potrivit autorităților, drona nu avea încărcătură explozivă.

„O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă, fără încărcătură explozivă”, a transmis MApN.

După identificare și verificare, obiectul a fost preluat și predat Gărzii de Coastă. Autoritățile vor efectua investigații suplimentare pentru stabilirea originii și a circumstanțelor în care drona a ajuns în zona litoralului românesc.