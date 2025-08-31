Armenia anunță un „parteneriat strategic” cu China și vrea să facă parte din OCS. Beijingul susține aderarea

Premierul armean Nikol Pashinyan s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping, în cadrul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) și a scris pe platforma de socializare X că relațiile dintre Armenia și China au fost ridicate la rangul de „parteneriat strategic”.

20 de lideri mondiali s-au reunit la Tianjin, în China, pentru summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc în perioada 31 august – 1 septembrie.

„Am plăcerea să anunț că, în timpul vizitei mele în China, relațiile (n.red. – dintre China și Armenia) au fost ridicate la nivelul unui Parteneriat Strategic. În urma întâlnirii mele cu președintele Xi Jinping, sunt încrezător că această etapă importantă va adânci și mai mult prietenia noastră și va deschide noi perspective de cooperare”, a scris Pashinyan.

Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a declarat că Xi i-a subliniat lui Pashinyan că Armenia și China „ar trebui să colaboreze pentru a urmări o cooperare de înaltă calitate în cadrul inițiativei Belt and Road (n.red. – cunoscută în China ca One Belt One Road și uneori denumită New Silk Road, o strategie globală de dezvoltare a infrastructurii adoptată de guvernul Chinei în 2013), pentru a consolida conectivitatea și a promova schimburile în educație, știință și tehnologie, cultură și turism, pentru a oferi mai multe beneficii celor două popoare”.

Armenia, „partener de dialog” al OCS

Declarația chineză a precizat, potrivit DW, că China „susține Armenia în aderarea la Organizația de Cooperare de la Shanghai”. Armenia este considerată un „partener de dialog” al OCS, deși nu este unul dintre cele 10 state membre.

Declarația susține, de asemenea, că Armenia este „ferm angajată în principiul unei singure Chine”, ceea ce înseamnă că Armenia ar considera Taiwanul ca parte a teritoriului Chinei.

Taiwanul este în prezent autoguvernat, în ciuda faptului că Beijingul îl consideră o provincie chineză, iar președintele taiwanez William Lai a subliniat suveranitatea Taiwanului.

