Prima pagină » Actualitate » Armenia anunță un „parteneriat strategic” cu China și vrea să facă parte din OCS. Beijingul susține aderarea

Armenia anunță un „parteneriat strategic” cu China și vrea să facă parte din OCS. Beijingul susține aderarea

Cristian Lisandru
31 aug. 2025, 13:42, Actualitate
Armenia anunță un „parteneriat strategic” cu China și vrea să facă parte din OCS. Beijingul susține aderarea

Premierul armean Nikol Pashinyan s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping, în cadrul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) și a scris pe platforma de socializare X că relațiile dintre Armenia și China au fost ridicate la rangul de „parteneriat strategic”.

20 de lideri mondiali s-au reunit la Tianjin, în China, pentru summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc în perioada 31 august – 1 septembrie.

„Am plăcerea să anunț că, în timpul vizitei mele în China, relațiile (n.red. – dintre China și Armenia) au fost ridicate la nivelul unui Parteneriat Strategic. În urma întâlnirii mele cu președintele Xi Jinping, sunt încrezător că această etapă importantă va adânci și mai mult prietenia noastră și va deschide noi perspective de cooperare”, a scris Pashinyan.

Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a declarat că Xi i-a subliniat lui Pashinyan că Armenia și China „ar trebui să colaboreze pentru a urmări o cooperare de înaltă calitate în cadrul inițiativei Belt and Road (n.red. – cunoscută în China ca One Belt One Road și uneori denumită New Silk Road, o strategie globală de dezvoltare a infrastructurii adoptată de guvernul Chinei în 2013), pentru a consolida conectivitatea și a promova schimburile în educație, știință și tehnologie, cultură și turism, pentru a oferi mai multe beneficii celor două popoare”.

Armenia, „partener de dialog” al OCS

Declarația chineză a precizat, potrivit DW, că China „susține Armenia în aderarea la Organizația de Cooperare de la Shanghai”. Armenia este considerată un „partener de dialog” al OCS, deși nu este unul dintre cele 10 state membre.

Declarația susține, de asemenea, că Armenia este „ferm angajată în principiul unei singure Chine”, ceea ce înseamnă că Armenia ar considera Taiwanul ca parte a teritoriului Chinei.

Taiwanul este în prezent autoguvernat, în ciuda faptului că Beijingul îl consideră o provincie chineză, iar președintele taiwanez William Lai a subliniat suveranitatea Taiwanului.

Foto main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Accident feroviar în EGIPT: trei morți și peste 100 de răniți după ce un tren a deraiat de pe șine!
14:11
Accident feroviar în EGIPT: trei morți și peste 100 de răniți după ce un tren a deraiat de pe șine!
POLITICĂ Guvernul decide duminică soarta a zeci de mii de ANGAJAȚI din administrația publică
14:04
Guvernul decide duminică soarta a zeci de mii de ANGAJAȚI din administrația publică
UPDATE Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”
13:36
Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”
METEO Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
13:13
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
ACTUALITATE CTP, dezlănțuit împotriva conducerii SUA. Trump, „Marțafoi îndrăgostit de sine” / Vance: „O întruchipare a Satanei!”
12:46
CTP, dezlănțuit împotriva conducerii SUA. Trump, „Marțafoi îndrăgostit de sine” / Vance: „O întruchipare a Satanei!”
EXTERNE Summit-ul de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai. Putin a ajuns în China, la întâlnirea cu Xi Jinping/India, interes major la SCO
12:42
Summit-ul de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai. Putin a ajuns în China, la întâlnirea cu Xi Jinping/India, interes major la SCO
Mediafax
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
Digi24
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
Cancan.ro
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”
Mediafax
ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe
Click
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O cunoscută vedetă de pe TikTok a fost ucisă alături de familia ei. Printre victime se numără și cei doi copii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Scandalul dintre Tamaș, Bodi și Alexa continuă. A ieșit circ la restaurant
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Ce fel de pâine e mai sănătoasă?
HOROSCOP Trei zodii care vor avea noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie. Acestor nativi le merge bine pe toate planurile
13:28
Trei zodii care vor avea noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie. Acestor nativi le merge bine pe toate planurile
VIDEO Nicusor Dan, atacuri la clasa politică de la București, de pe scena din Chișinău
12:25
Nicusor Dan, atacuri la clasa politică de la București, de pe scena din Chișinău
EXTERNE Summitul OCS. „Oportunitate pentru XI Jinping, vizează o ordine internațională post-americană” / Nemulțumirea lui Trump
12:15
Summitul OCS. „Oportunitate pentru XI Jinping, vizează o ordine internațională post-americană” / Nemulțumirea lui Trump
VIDEO „ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
12:06
„ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
SPORT Programul FCSB în Europa League. Ordinea, datele și orele meciurilor echipei roș-albastre
12:04
Programul FCSB în Europa League. Ordinea, datele și orele meciurilor echipei roș-albastre
ANALIZĂ Summitul OCS. „Cartea” jucată de Iran în contextul crizei geopolitice actuale. „Se pregătește intens pentru următorul război cu Israelul”
11:48
Summitul OCS. „Cartea” jucată de Iran în contextul crizei geopolitice actuale. „Se pregătește intens pentru următorul război cu Israelul”