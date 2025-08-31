Prima pagină » Actualitate » Summit-ul de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai. Putin a ajuns în China, la întâlnirea cu Xi Jinping/India, interes major la SCO

Summit-ul de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai. Putin a ajuns în China, la întâlnirea cu Xi Jinping/India, interes major la SCO

31 aug. 2025, 12:42, Actualitate
Summit-ul de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai. Putin a ajuns în China, la întâlnirea cu Xi Jinping/India, interes major la SCO

Președintele rus Vladimir Putin este invitatul de seamă al reuniunii Organizației de Cooperare de la Shanghai, care la început de septembrie are programat un summit de securitate în orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei. Așteptările gazdelor sunt extrem de mari, Xi Jinping dorindu-și ca SCO să contracareze influența occidentală în afacerile globale, după cum remarcă și agenția Reuters.

Pentru această vizită de patru zile în China, țară vecină și cel mai mare partener comercial al Federației Ruse, Putin a fost întâmpinat cu covorul roșu, fiind primit pe pistă de înalți oficiali ai orașului Tianjin, conform unei transmisiuni în direct a evenimentului, scrie BBC.

Putin: „Legături la cele mai bune niveluri din istorie”

În relatarea de presă privind sosirea liderului rus, postul CCTV a prezentat următoarea declarație oferită de Putin: „Legăturile dintre China și Rusia sunt la cele mai bune niveluri din istorie, devenind cele mai stabile, mature și semnificative din punct de vedere strategic dintre țările majore”.

Xi Jinping va fi gazdă pentru aproximativ 20 de lideri mondiali la Tianjin, inclusiv prim-ministrul indian Narendra Modi. În China se ține în aceste zile cea mai mare reuniune de la înființarea grupului, în 2001. Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) este un bloc axat pe securitate care s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenți și 16 țări cu statut de participanți la dialog și observatori. Mandatul grupului s-a extins de la securitate și combaterea terorismului la cooperare economică și militară.

SCO reprezintă aproape jumătate din populația mondială și o parte importantă din PIB-ul global. Adesea, organizația este prezentată drept o contrapondere a NATO.

De altfel, toată presa internațională așteaptă ca Xi Jinping să folosească acest summit drept oportunitate pentru a arăta lumii cum trebuie să arate o ordine globală post-americană, bazată pe multilateralism. Va fi o demonstrație puternică de unitate a „Sudului Global”, care cuprinde țările în curs de dezvoltare din emisfera sudică.

Pe de altă parte, vizita în China și primirea de care a avut parte îi conferă lui Vladimir Putin un nou impuls diplomatic de mare anvergură, după ce a avut parte de cele mai mari onoruri la istorica întâlnire cu Donald Trump, din Alaska.

Cu o zi înainte de vizita sa, Putin a criticat sancțiunile occidentale într-un interviu acordat agenției de presă chineze Xinhua, declarând că Moscova și Beijingul se opun împreună „sancțiunilor discriminatorii” în comerțul global.

Ce speră India să obțină de la summit-ul din China

Un alt jucător important prezent în China este India, țară care va fi reprezentată la summit-ul SCO de premierul Narendra Modi. El a ajuns de sâmbătă, 30 august, la Tianjin.

Este prima vizită în China pe care o face Modi din 2018 încoace și aceasta ilustrează efortul în curs de mai multe luni de a încălzi relațiile între cele două țări cu cea mai mare populație din lume, ambele lovite de taxe vamale americane.

China și India s-au confruntat militar la frontiera lor în 2020 și sunt angrenate într-o intensă competiție regională pentru supremație economică.

Întâlnirea dintre Xi Jinping și Narendra Modi poate fi momentul decisiv pentru lămurirea și încheierea diferendelor dintre cele două superputeri, China și India.

În China vor mai fi prezenți, printre alții, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian au fost invitați de Xi Jinping să-și prelungească șederea în China până miercuri, 3 septembrie. Motivul? Ei urmează să asiste la o demonstrație a capacităților militare ale Chinei, cu prilejul unei defilări monumentale care celebrează 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Summitul OCS. „Cartea” jucată de Iran în contextul crizei geopolitice actuale. „Se pregătește intens pentru următorul război cu Israelul”

SUA-CHINA-RUSIA-INDIA, lupta celor 4 super-puteri pentru remodelarea lumii

Mediafax
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
Digi24
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
Cancan.ro
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”
Mediafax
ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe
Click
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O cunoscută vedetă de pe TikTok a fost ucisă alături de familia ei. Printre victime se numără și cei doi copii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Scandalul dintre Tamaș, Bodi și Alexa continuă. A ieșit circ la restaurant
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Ce fel de pâine e mai sănătoasă?
HOROSCOP Trei zodii care vor avea noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie. Acestor nativi le merge bine pe toate planurile
13:28
Trei zodii care vor avea noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie. Acestor nativi le merge bine pe toate planurile
VIDEO Nicusor Dan, atacuri la clasa politică de la București, de pe scena din Chișinău
12:25
Nicusor Dan, atacuri la clasa politică de la București, de pe scena din Chișinău
EXTERNE Summitul OCS. „Oportunitate pentru XI Jinping, vizează o ordine internațională post-americană” / Nemulțumirea lui Trump
12:15
Summitul OCS. „Oportunitate pentru XI Jinping, vizează o ordine internațională post-americană” / Nemulțumirea lui Trump
VIDEO „ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
12:06
„ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
SPORT Programul FCSB în Europa League. Ordinea, datele și orele meciurilor echipei roș-albastre
12:04
Programul FCSB în Europa League. Ordinea, datele și orele meciurilor echipei roș-albastre
ANALIZĂ Summitul OCS. „Cartea” jucată de Iran în contextul crizei geopolitice actuale. „Se pregătește intens pentru următorul război cu Israelul”
11:48
Summitul OCS. „Cartea” jucată de Iran în contextul crizei geopolitice actuale. „Se pregătește intens pentru următorul război cu Israelul”