Summit-ul de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai. Putin a ajuns în China, la întâlnirea cu Xi Jinping/India, interes major la SCO

Președintele rus Vladimir Putin este invitatul de seamă al reuniunii Organizației de Cooperare de la Shanghai, care la început de septembrie are programat un summit de securitate în orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei. Așteptările gazdelor sunt extrem de mari, Xi Jinping dorindu-și ca SCO să contracareze influența occidentală în afacerile globale, după cum remarcă și agenția Reuters.

Pentru această vizită de patru zile în China, țară vecină și cel mai mare partener comercial al Federației Ruse, Putin a fost întâmpinat cu covorul roșu, fiind primit pe pistă de înalți oficiali ai orașului Tianjin, conform unei transmisiuni în direct a evenimentului, scrie BBC.

Putin: „Legături la cele mai bune niveluri din istorie”

În relatarea de presă privind sosirea liderului rus, postul CCTV a prezentat următoarea declarație oferită de Putin: „Legăturile dintre China și Rusia sunt la cele mai bune niveluri din istorie, devenind cele mai stabile, mature și semnificative din punct de vedere strategic dintre țările majore”.

Xi Jinping va fi gazdă pentru aproximativ 20 de lideri mondiali la Tianjin, inclusiv prim-ministrul indian Narendra Modi. În China se ține în aceste zile cea mai mare reuniune de la înființarea grupului, în 2001. Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) este un bloc axat pe securitate care s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenți și 16 țări cu statut de participanți la dialog și observatori. Mandatul grupului s-a extins de la securitate și combaterea terorismului la cooperare economică și militară.

SCO reprezintă aproape jumătate din populația mondială și o parte importantă din PIB-ul global. Adesea, organizația este prezentată drept o contrapondere a NATO.

De altfel, toată presa internațională așteaptă ca Xi Jinping să folosească acest summit drept oportunitate pentru a arăta lumii cum trebuie să arate o ordine globală post-americană, bazată pe multilateralism. Va fi o demonstrație puternică de unitate a „Sudului Global”, care cuprinde țările în curs de dezvoltare din emisfera sudică.

Pe de altă parte, vizita în China și primirea de care a avut parte îi conferă lui Vladimir Putin un nou impuls diplomatic de mare anvergură, după ce a avut parte de cele mai mari onoruri la istorica întâlnire cu Donald Trump, din Alaska.

Cu o zi înainte de vizita sa, Putin a criticat sancțiunile occidentale într-un interviu acordat agenției de presă chineze Xinhua, declarând că Moscova și Beijingul se opun împreună „sancțiunilor discriminatorii” în comerțul global.

Ce speră India să obțină de la summit-ul din China

Un alt jucător important prezent în China este India, țară care va fi reprezentată la summit-ul SCO de premierul Narendra Modi. El a ajuns de sâmbătă, 30 august, la Tianjin.

Este prima vizită în China pe care o face Modi din 2018 încoace și aceasta ilustrează efortul în curs de mai multe luni de a încălzi relațiile între cele două țări cu cea mai mare populație din lume, ambele lovite de taxe vamale americane.

China și India s-au confruntat militar la frontiera lor în 2020 și sunt angrenate într-o intensă competiție regională pentru supremație economică.

Întâlnirea dintre Xi Jinping și Narendra Modi poate fi momentul decisiv pentru lămurirea și încheierea diferendelor dintre cele două superputeri, China și India.

În China vor mai fi prezenți, printre alții, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian au fost invitați de Xi Jinping să-și prelungească șederea în China până miercuri, 3 septembrie. Motivul? Ei urmează să asiste la o demonstrație a capacităților militare ale Chinei, cu prilejul unei defilări monumentale care celebrează 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

