Rusia nu va putea cuceri rapid, prin forță, restul regiunii Donețk, așa cum nu a reușit să facă asta de peste un deceniu. Armata rusă ar putea cuceri întreaga regiune Donețk doar dacă Ucraina cedează cererii lui Vladimir Putin și se retrage din restul regiunii.

Axios a relatat, pe 16 august 2025, că Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că Rusia ar putea cuceri întreaga regiune Donețk dacă va dori acest lucru.

Afirmația lui Putin potrivit căreia forțele rusești vor cuceri, inevitabil, întreaga regiune Done țk dacă războiul continuă este falsă, potrivit strategilor militari.

Campania rusă de a cuceri întreaga regiune Done țk este în desf ășurare încă din anul 2014 și răm âne incomplet ă.

Insistența președintelui rus Vladimir Putin că orice acord de pace trebuie să abordeze „cauzele profunde” percepute de Rusia ale războiului va îngreuna ajungerea la un acord de pace atât de rapid pe cât își dorește Trump, având în vedere complexitatea „cauzelor profunde”.

Rusia și „cauzele profunde”

„Cauzele profunde” ale Rusiei se extind dincolo de Ucraina, iar eliminarea lor ar necesita negocieri substanțiale cu NATO.

Oficialii ruși au definit una dintre „cauzele profunde” ale războiului ca fiind presupusa încălcare de către NATO a angajamentelor de a nu se extinde în Europa de Est și de-a lungul frontierelor Rusiei în anii 1990, 2000 și 2010.

Rusia a emis un set larg de ultimatumuri Statelor Unite în decembrie 2021, cerând ca NATO să se angajeze să nu accepte Ucraina sau alte țări ca noi membri; să nu desfășoare nicio forță militară în statele care au devenit membre NATO după mai 1997; să se abțină de la activități militare în Ucraina, Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală; și să se abțină de la desfășurarea de rachete cu rază medie de acțiune în raza de acțiune a teritoriului rus.

Ultimatumurile din 2021 au cerut, de asemenea, ca Statele Unite să se angajeze să mențină interdicția de extindere a NATO și să se abțină de la desfășurarea de arme în Europa.

Cererea lui Putin ca orice acord de pace să elimine „cauzele profunde” ale războiului din Ucraina ar necesita un proces de negocieri lung și complicat nu doar cu Ucraina, ci și cu NATO și Statele Unite.

Cererile Rusiei cu privire la „cauzele profunde” sunt cereri de concesii masive NATO care ar pune în pericol integritatea NATO și securitatea europeană și americană în sens mai larg.

Zelenski: „ Rusia a încercat și a eșuat să cucerească întreaga regiune Done țk”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a remarcat, pe 17 august 2025, că Rusia lui Putin a încercat – și a eșuat – să cucerească întreaga regiune Donețk în ultimii 12 ani de lupte din estul Ucrainei.

For țele rusești s-au împotmolit campanii de cucerire îna mai multor ora șe din regiunea Donețk, de la începutul invaziei la scar ă largă a Rusiei, în 2022, și înc ă se luptă, astăzi, să atingă obiectivele unora dintre aceste campanii.

Cucerirea restului regiunii Donețk va dura foarte probabil mai mulți ani, după mai multe campanii dificile, se arată pe site- ul ISW Institutului pentru Studiul Războiului ().

Forțele ruse s-au implicat, din punct de vedere istoric, în campanii costisitoare pentru a cuceri zone fortificate sau urbane din estul Ucrainei, o realitate care nu reflectă afirmațiile lui Putin despre înaintări rapide ale trupelor sale.

Armata Rusiei a întreprins patru campanii notabile în estul Ucrainei, în perioada 2024-2025, ceea ce ilustrează cât de dificil va fi pentru forțele ruse să cucerească, prin forță, restul regiunii Donețk.

Forțele ucrainene, rezistență acerbă

Forțele ruse au demarat eforturile de a recuceri Kupiansk, regiunea Harkov, în octombrie 2023 și au desfășurat mai multe campanii separate care vizau cucerirea orașului în aproape doi ani de atunci.

Armata rusă se luptă, în prezent, să finalizeze încercuirea sau învăluirea orașului Kupiansk din nord-vest și nu a cucerit încă localitatea, în ciuda a 22 de luni de operațiuni ofensive.

Armata rusă a început atacurile pentru a cuceri Tore țk , regiunea Donețk, la mijlocul lunii iunie 2024 .

Trebuie menționat că aceste atacuri au fost lansate nu departe de pozi țiile pe care forțele ruse le dețineau deja înainte de începerea invaziei la scar ă largă din 2022.

Forțele ruse au ocupat Torețk p ân ă la 1 august 2025, av ând nevoie de 14 luni pentru a avansa aproximativ 10,3 kilometri – de la periferia sud-estic ă a orașului Torețk p ân ă la periferia nord-vestică a orașului.

Campania rusească pentru Chasiv Yar, regiunea Donețk, a început în mai 2023, după ce forțele ruse au ocupat Bakhmut (la est de Chasiv Yar), iar forțele ruse și-au intensificat eforturile de a ocupa Chasiv Yar în aprilie 2024.

Ministerul Apărării (MA) din Rusia a susținut că forțele ruse au finalizat ocuparea Chasiv Yar pe 31 iulie 2025, deși ISW nu a observat încă dovezi că forțele ruse au ocupat întreaga așezare.

Forțelor ruse au avut nevoie de nu mai puțin 26 de luni pentru a avansa aproximativ 11 kilometri (6,8 mile) din vestul Bakhmutului până la marginea vestică a Chasiv Yar.

Pokrovsk, atacuri frontale, încercuire sau înv ăluire

Atacurile pentru cucerirea localității Pokrovsk, regiunea Donețk, au început în februarie 2024, după cucerirea orașului Avdiivka.

Rușii au încercat să cucerească Pokrovsk prin atacuri frontale, prin încercuire sau învăluire – toate acestea fiind până acum nereușite, după mai mult de 18 luni.

Î naintarea recent ă a armatei ruse, la nord-est de Pokrovsk , nu indică faptul că Rusia poate cuceri rapid zone fortificate sau urbane.

Forțele ruse au cucerit zone deschise, fără așezări fortificate semnificativ, în timpul recentei lor penetr ări la nord-est de Pokrovsk , l âng ă Dobropillya .

Deocamdată, armata rusă nu a arătat capacitatea de a cuceri rapid poziții mari, fortificate, așa cum au arătat campaniile pentru Kupyansk, Chasiv Yar, Toretsk și Pokrovsk.

Forțele ruse se luptă să aprovizioneze și să își consolideze penetrarea tactică în apropierea orașului Dobropillya și să se apere împotriva contraatacurilor ucrainene pe flancuri – ceea ce sugerează că forțele ruse ar putea să nu fie capabile să își consolideze pozițiile și să exploateze această penetrare.

Până acum, atacurile armatei ruse nu au avut amploarea necesară

Efortul depus de ruși pentru a cuceri Dobropillya este doar o parte a efortului mai amplu al Rusiei – de 18 luni – de a cuceri Pokrovsk.

Atacurile repetate din apropierea orașului Dobropillya au ca punct de pornire eșecul inițial al Rusiei de a încercui Pokrovsk din sud-vest și nord-est, determinând comandamentul rus să încerce o învăluire mai profundă la nord-est și nord. ­

Toate aceste încercări ale armatei ruse de a cuceri Kupiansk, Chasiv Yar, Torețk și Pokrovsk nu au fost la amploarea necesară pentru a cuceri întreaga centură de fortărețe a Ucrainei. Aceasta este principala linie defensivă, extrem de fortificată, a Ucrainei – în regiunea Donețk – și este formată din orașe semnificativ mai mari ca mărime și populație.

Eforturile Rusiei de a cuceri restul regiunii Donețk prin forță ar dura câțiva ani, având în vedere numărul de zone urbane fortificate pe care forțele ruse trebuie să le depășească pentru a ajunge la granițele administrative ale regiunii Donețk.

