Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital, miercuri, 13 august 2025. Celelalte două rude ale celui cunoscut ca „Bufică”, o femeie și un bărbat, au fost înmormântați pe 9 august.

În cursul zilei de miercuri, 13 august 2025, cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu, județul Teleorman, a murit la spital. Verișorul lui „Bufică” a fost preluat de echipajul medical pe 5 august 2025, când a avut loc odioasa tragedie din localitate. Bărbatul a fost resuscitat la locul incidentului, apoi transportat de urgență la spital. După o săptămână de agonizare în spital, bărbatul s-a stins din viață.

Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital

Mătușa și unchiul, cele două rude ale bărbatului, au fost omorâți în Peretu, județul Teleorman. A treia victimă a sa, un verișor, a fost lovit cu toporul de „Bufică”. Apoi, rudele sale au fost scoase în stradă, criminalul apelând numărul 112. După ce a treia victimă a fost preluată de un echipaj medical, la o săptămână distanță avea să se stingă din viață, arată Stirileprotv.ro.

Cea de-a treia victimă a fost menținută în viață cu ajutorul aparatelor, pentru prelevarea organelor. Criminalul de la Peretu se află în arest preventiv din 6 august 2025.

A fost condamnat pentru crimă, în trecut

Conform anchetatorilor, crima odioasă de la Peretu, județul Teleorman, ar fi fost premeditată. Bărbatul în vârstă de 45 de ani a scos trupurile victimelor în stradă, goale, apoi a sunat la 112, în timp ce avea arma crimei în mână (toporul).

Sursele GÂNDUL au transmis că autorul crimei, bărbatul în vârstă de 45 de ani, fusese eliberat din spatele gratiilor în ianuarie 2025. El a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru omor calificat, după ce a ucis o persoană la gara C.F.R. Alexandria, pe 30 septembrie 2008. Vezi AICI detaliile.

