Crima care a speriat MOLDOVA. O femeie de afaceri a fost ucisă cu toporul chiar de propriul angajat

O femeie de afaceri în vârstă de 50 de ani din raionul Telenești, Republica Moldova, a fost ucisă în curtea firmei sale, în urma unui conflict iscat cu unul dintre angajați.

Suspectul, un bărbat de 46 de ani, ar fi atacat-o cu un topor, lovind-o de mai multe ori în zona capului.

Incidentul a avut loc în extravilanul localității Tîrșiței, acolo unde victima venise să rezolve probleme legate de activitatea societății sale. Potrivit Poliției, între cei doi a izbucnit o ceartă, femeia suspectându-l pe angajatul ei de furt.

După crimă, bărbatul ar fi pus trupul victimei într-o căruță și l-ar fi transportat aproximativ patru kilometri, până la o fântână părăsită, aruncându-l acolo. Apoi, vrând să șteargă urmele crimei, a luat automobilul patroanei, un Nissan Qashqai, și l-a parcat în apropiere, lângă o pădure.

Familia victimei a alertat autoritățile după ce femeia nu a mai răspuns la telefon. Echipele de intervenție au pornit căutările, iar suspectul a fost identificat și reținut la scurt timp. La audieri, el și-a recunoscut fapta.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat pentru omor intenționat. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor.

