Crimă oribilă în Zărnești. Un fiu și-a ucis tatăl cu un BURGHIU

Un bărbat de 35 de ani din județul Brașov este anchetat pentru omor, fiind acuzat că și-ar fi ucis tatăl cu un burghiu. Potrivit procurorilor, victima, în vârstă de 63 de ani, s-ar fi refugiat în baie pentru a scăpa de atac, însă fiul său a forțat mai multe uși din locuință până a ajuns la el. Suspectul are antecedente penale. După reținerea sa, procurorii au înaintat instanței propunerea de arestare preventivă, acesta fiind inculpat pentru violență în familie – omor.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, individul s-ar fi dus la locuinţa părintelui său şi, după ce ar fi spart mai multe uşi pentru a ajunge la acesta, care era baricadat în baie, l-a lovit cu burghiul de mai multe ori, inclusiv în cap, scrie Agerpres. Conform anchetatorilor, crima s-a petrecut marţi dimineaţă şi, în cursul aceleiaşi zile, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, în cursul zilei de miercuri, el a fost prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Bărbatul este cercetat penal pentru violenţă în familie – omor.

