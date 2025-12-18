Prima pagină » Social » Scandalul apei din Prahova, diferențe uriașe între tarifele ESZ și Hidro Prahova

Scandalul apei din Prahova, diferențe uriașe între tarifele ESZ și Hidro Prahova

Conducerea ESZ Prahova a venit cu o serie de clarificări după ce directorul general al Hidro Prahova, Andrei Bontic, a făcut afirmații despre faptul că operatorul de apă vrea să crească la prețul la apă cu 9,76%. 

Potrivit conducerii ESZ Prahova, începând cu 1 ianuarie 2026, tarifele vor crește de la 2,14 lei/mc la 2,35 lei/mc, pentru „apă tratată și clorinată livrată consumatorilor”.

Hidro Prahova, în schimb, practică un tarif de 9,66 lei/mc pentru apa potabilă furnizată. Rezultă o diferență de 7,5 lei/mc, față de operatorul zonal ESZ Prahova.

1. Tariful nou aprobat de A.N.R.S.C. pentru apa livrată de ESZ Prahova
Prin Decizia ANRSC nr.154/02.12.2025, au fost aprobate tarifele de autoritatea națională competentă cu aplicare incepand cu data de 01.01.2026.

Având în vedere ca Hidro Prahova plătește mai multe tarife o să venim cu clarificări pentru tariful maximal, respectiv pentru „Apă tratată și clorinată livrată consumatorilor din nodul hidrotehnic de înmagazinare Movila Vulpii și transportată pe aducțiunile de apă tratată și clorinată Movila Vulpii – Brazi și Movila Vulpii – Teleajen”, care astăzi este în cuantum de: 2,14 lei/mc, exclusiv TVA.

Începând cu data de 01.01.2026 noul tarif o să fie în cuantum de: 2,35 lei/mc, exclusiv TVA.

2. Evoluția tarifului a fost următoarea:

  • 01.04.2023: 1,93 lei/mc
  • 01.04.2024: 2,05 lei/mc
  • 01.01.2025: 2,14 lei/mc

Creșterea totală în perioada 2023–2025 este de 0,21 lei/mc, respectiv aproximativ 10,9%, fiind determinată exclusiv de actualizarea cu indicele prețurilor de consum, fără includerea unor investiții noi sau a unor costuri suplimentare nejustificate.

Prețurile aplicabile începând cu 01.01.2026 pentru serviciul de alimentare cu apă s-au ajustat cu indicele prețurilor de consum până la nivelul lunii noiembrie 2025, respectiv cu 9,76%.

3. Diferența majoră față de tariful practicat de Hidro Prahova

În prezent, Hidro Prahova S.A. aplică un tarif de 9,66 lei/mc pentru apa potabilă furnizată populației, exclusiv TVA, conform deciziei ANRSC în vigoare de la 01.01.2025.

Comparativ:

ESZ Prahova livrează apă potabilă tratată și clorinată la 2,14 lei/mc; Diferența de preț până la tariful final este de peste 7,5 lei/mc;

Această diferență nu poate fi justificată prin creșterea tarifelor ESZ Prahova, care este una redusă, reglementată și transparentă.

4. Clarificări tehnice esențiale

Apa livrată de ESZ Prahova este captată, tratată si clorinată, înmagazinată și transportată pe aducțiuni și respectă toți parametrii de calitate impuși de legislația în vigoare cu privire la apa destinată consumului uman.

Astfel, toate costurile de tratare, respectiv, soluții și materiale tehnologice pentru tratarea apei, costul apei brute plătit către Apele Române, energie electrică și altele sunt exclusiv în sarcina societății noastre.

Pentru apa livrată de ESZ Prahova, Hidro Prahova realizează operațiuni minime de tratare a apei și are exclusiv rol de distribuție.
Prin urmare, diferența foarte mare dintre tariful de producție și tariful final nu are legătură cu activitatea ESZ Prahova.

5. Investițiile nu sunt influențate de tarifele ESZ Prahova

Afirmațiile potrivit cărora tarifele ESZ Prahova ar împiedica realizarea investițiilor sunt neîntemeiate. Tarifele practicate de ESZ

Prahova sunt printre cele mai scăzute din România pentru apa potabilă livrată, sunt aprobate de ANRSC si nu pot constitui un obstacol real pentru investițiile în rețelele de distribuție.

Responsabilitatea realizării investițiilor, a reducerii pierderilor și a managementului eficient aparține exclusiv operatorului de distribuție, respectiv Hidro Prahova S.A.

ESZ Prahova produce și livrează apă tratată și clorinată si aplică tarife corecte, transparente și reglementate si nu este cauza creșterii semnificative a prețului apei suportat de consumatori.

Diferența de preț aplicată populației nu este generată de producătorul de apă, ci de structura de cost și deciziile manageriale ale operatorului de distribuție”, se arată în comunicatul companiei ESZ Prahova.

FOTO: DSP

