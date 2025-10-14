Atac la Guvern, de la Cluj: „Miniștrii PNL din Guvern, nu știu dacă este unul liberal autentic. Ei sunt niște USR-iști”

Primarul uneia dintre comunele cele mai bogate din România, Jucu din Cluj, spune că miniștrii liberali nu ar fi deloc niște adevărați urmași ai Brătienilor, ci, mai degrabă, descendenți ai politicii USR.

Edilul Valentin Dorel Pojar spune că a discutat cu mai mulți primari liberali, în cadrul întâlnirilor ACoR, iar aceștia i-ar fi mărturisit că au mare noroc cu cei din PSD, care ar „mai ține în frâu niște măsuri care ne-ar spulbera pe toți, gen tăieri de salarii, comasări, investiții, tăieri de personal etc”, scriu cei de la stiripesurse.ro.

„Primarii liberali au spus foarte clar, acolo în discuțiile noastre, noi avem foarte mare noroc cu PSD-ul că mai ține în frâu niște măsuri care ne-ar spulbera pe toți, gen tăieri de salarii, comasări, investiții, tăieri de personal etc. Uitați-vă că de-a lungul timpului când a fost PSD la guvernare lucrurile au mers într-un trend ascendent, când au venit alții, iar s-a dus la vale. Eu așa văd, miniștrii PNL din Guvern nu știu dacă este unul liberal autentic, ei sunt niște USR-iști care nu știu de unde le vin lor ideile”, a declarat acesta în cadrul unui podcast.

„Practic, Guvernul ăsta mi se pare condus de Fritz(n.r Dominic, președinte USR), nu de altcineva”, a mai spus primarul Pojar în cadrul aceluiași podcast.

