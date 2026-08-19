Un conflict violent a avut loc, miercuri dimineață, la o stație de carburanți de pe strada Victoria din Târgu Jiu. Trei persoane au fost implicate în altercație, iar un tânăr ar fi fost atacat de alți doi bărbați înarmați cu o macetă.

Atac cu maceta în incinta benzinăriei

Potrivit Gorjonline, tânărul intrase în incinta stației de carburanți în momentul în care ar fi fost atacat de cei doi bărbați. În timpul altercației, unul dintre agresori ar fi lovit cu maceta în direcția victimei, iar arma albă a spart un geam al benzinăriei. Incidentul a provocat panică în rândul persoanelor aflate în zonă.

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În urma conflictului, nicio persoană nu a fost rănită. Polițiștii au intervenit și i-au identificat pe toți cei trei bărbați implicați în scandal. Aceștia au fost conduși la sediul Poliției pentru audieri, urmând ca anchetatorii să stabilească exact cum s-a produs incidentul și care au fost motivele conflictului.

Conform sursei citate, cei trei tineri ar fi cunoscuți în Târgu Jiu pentru incidente similare.