Atac masiv al rușilor în Ucraina. Capitala Kiev, lovită cu sute de drone și RACHETE

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost vizată, duminică dimineață, 28 septembrie, de un atac masiv cu drone și rachete. Observatori independenți prezenți în oraș spun că acesta a fost unul dintre cele mai puternice atacuri de la începutul războiului.

Dronele au survolat orașul, iar focul antiaerian a răsunat pe tot parcursul nopții.

Lovituri și la Zaporojie

Potrivit agenției Reuters, atacul era încă în desfășurare sâmbătă dimineață, la ora 8:20.

Mulți locuitori s-au adăpostit în stațiile de metrou subterane pentru siguranță. Primarul Vitali Klitschko a raportat șase răniți, dintre care cinci au fost internați.

Pe de altă parte, mai multe regiuni din Ucraina au fost puse sub alertă aeriană. Orașul Zaporojie (din sud-est) a fost lovit „cel puțin de patru ori”, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov, care a menționat patru răniți.

Polonia a anunțat mobilizarea aviației „preventiv”, după ce drone rusești au pătruns în spațiul său aerian, iar în același interval trei avioane de luptă rusești au fost detectate în spațiul aerian eston.

Ministrul ucrainean de Externe, Andriï Sybiga, a scris pe rețeaua socială X că aceste atacuri au vizat orașe ucrainene „în timp ce oamenii dormeau”, distrugând clădiri rezidențiale și provocând victime civile.

Kievul acuză Moscova că a oprit alimentarea cu energie a centralei nucleare de la Energodar, cea mai mare din Europa, și încearcă să o conecteze la rețeaua rusă, în ciuda riscurilor de securitate. Centrala a fost ocupată de forțele ruse în martie 2022.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a transmis că a doborât 41 de drone ucrainene în timpul nopții.

