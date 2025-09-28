RĂZBOI în Ucraina, ziua 1313. Avertismentul lui Zelenski: Putin se pregătește să atace un alt stat european

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 28 septembrie 2025, în a 1.313-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski avertizează: președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va aștepta sfârșitul războiului din Ucraina și „va deschide o altă cale” pentru conflict în Europa.

Deocamdată, nimeni nu știe unde va lovi Moscova, spune liderul de la Kiev.

„Guvernele UE se confruntă cu dificultăți”

Zelenski a precizat că recentele incursiuni ale dronelor neidentificate deasupra mai multor țări europene – inclusiv Danemarca, România, Norvegia și Polonia – arată că Federația Rusă testează capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian.

„Guvernele UE se confruntă cu dificultăți în gestionarea acestei noi amenințări periculoase”, a afirmat președintele ucrainean pentru The Guardian.

În primele zile ale lunii septembrie, Ucraina a detectat 92 de drone care se îndreptau către Polonia, majoritatea fiind interceptate. 19 au pătruns pe teritoriul polonez, acolo unde patru au fost doborâte.

Declarațiile lui Zelenski au fost făcute la Kiev, după întâlnirea cu președintele american Donald Trump la sediul ONU, din New York.

În același timp, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat că orice atac împotriva țării sale va primi o „reacție fermă și decisivă” din partea forțelor armate ruse. De asemenea, Lavrov a negat orice intenție a Rusiei de a ataca state membre NATO sau din UE.

Acord Ucraina-SUA pentru furnizarea „armelor adecvate”

Pe de altă parte, Zelenski a anunțat că a convenit cu Donald Trump un acord prin care vor fi furnizate Ucrainei „armele adecvate” pentru a continua războiul. În plus, Kievul a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot.

„Un sistem israelian Patriot este în funcțiune în Ucraina, funcționează de o lună”, a declarat Zelenski la o conferință de presă, fără a preciza dacă Ucraina l-a cumpărat sau l-a primit gratuit.

În aprilie, publicația New York Times, citând surse oficiale americane, a relatat că un sistem Patriot aflat în dotarea armatei israeliene va fi recondiționat și trimis în Ucraina, odată ce Israelul va înlocui acest sistem cu echipamente mai moderne.

Volodimir Zelenski a vorbit la conferința de presă și despre recenta sa întâlnire de la New York cu omologul său american. Potrivit președintelui ucrainean, el a convenit cu Trump „un acord” privind achiziționarea de către Ucraina a „armelor adecvate” din SUA.

Tun financiar pentru SUA: vând arme de 90 de miliarde de dolari!

Cum președintele american refuză să mai livreze gratuit arme Kievului, acestea vor fi plătite de Ucraina cu banii oferiți de țările aliate europene.

„Am făcut ce era mai important, ne-am înțeles cu președintele Trump și trecem la implementarea practică”, a indicat Zelenski.

El a precizat că Ucraina i-a transmis lui Trump detalii despre armele dorite de armata ucraineană, în cadrul unui plan de cumpărare de arme și muniții americane în valoare de circa 90 de miliarde de dolari, plan despre care președintele ucrainean a vorbit prima dată în august.

Zelenski a refuzat să confirme dacă i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk, pentru a lovi în profunzimea teritoriului Rusiei, așa cum se afirmă într-o relatare a publicației americane Axios. „Nu pot oferi mai multe detalii, întrucât este un subiect foarte sensibil”, și-a motivat el refuzul de a confirma o astfel de solicitare.

Totuși, într-un interviu acordat anterior aceleiași publicații americane, el și-a manifestat speranța că va primi din partea SUA arme cu rază lungă de acțiune și a amenințat că ar putea să atace cu acestea inclusiv Palatul Kremlin.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front