Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1313. Avertismentul lui Zelenski: Putin se pregătește să atace un alt stat european

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1313. Avertismentul lui Zelenski: Putin se pregătește să atace un alt stat european

28 sept. 2025, 07:59, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1313. Avertismentul lui Zelenski: Putin se pregătește să atace un alt stat european
Avertismentul lui Zelenski: Putin se pregătește să atace un alt stat european / Sursa Foto: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 28 septembrie 2025, în a 1.313-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski avertizează: președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va aștepta sfârșitul războiului din Ucraina și „va deschide o altă cale” pentru conflict în Europa.

Deocamdată, nimeni nu știe unde va lovi Moscova, spune liderul de la Kiev.

„Guvernele UE se confruntă cu dificultăți”

Zelenski a precizat că recentele incursiuni ale dronelor neidentificate deasupra mai multor țări europene – inclusiv Danemarca, România, Norvegia și Polonia – arată că Federația Rusă testează capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian.

„Guvernele UE se confruntă cu dificultăți în gestionarea acestei noi amenințări periculoase”, a afirmat președintele ucrainean pentru The Guardian.

În primele zile ale lunii septembrie, Ucraina a detectat 92 de drone care se îndreptau către Polonia, majoritatea fiind interceptate. 19 au pătruns pe teritoriul polonez, acolo unde patru au fost doborâte.

Declarațiile lui Zelenski au fost făcute la Kiev, după întâlnirea cu președintele american Donald Trump la sediul ONU, din New York.

În același timp, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat că orice atac împotriva țării sale va primi o „reacție fermă și decisivă” din partea forțelor armate ruse. De asemenea, Lavrov a negat orice intenție a Rusiei de a ataca state membre NATO sau din UE.

Acord Ucraina-SUA pentru furnizarea „armelor adecvate”

Pe de altă parte, Zelenski a anunțat că a convenit cu Donald Trump un acord prin care vor fi furnizate Ucrainei „armele adecvate” pentru a continua războiul. În plus, Kievul a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot.

„Un sistem israelian Patriot este în funcțiune în Ucraina, funcționează de o lună”, a declarat Zelenski la o conferință de presă, fără a preciza dacă Ucraina l-a cumpărat sau l-a primit gratuit.

În aprilie, publicația New York Times, citând surse oficiale americane, a relatat că un sistem Patriot aflat în dotarea armatei israeliene va fi recondiționat și trimis în Ucraina, odată ce Israelul va înlocui acest sistem cu echipamente mai moderne.

Volodimir Zelenski a vorbit la conferința de presă și despre recenta sa întâlnire de la New York cu omologul său american. Potrivit președintelui ucrainean, el a convenit cu Trump „un acord” privind achiziționarea de către Ucraina a „armelor adecvate” din SUA.

Tun financiar pentru SUA: vând arme de 90 de miliarde de dolari!

Cum președintele american refuză să mai livreze gratuit arme Kievului, acestea vor fi plătite de Ucraina cu banii oferiți de țările aliate europene.

„Am făcut ce era mai important, ne-am înțeles cu președintele Trump și trecem la implementarea practică”, a indicat Zelenski.

El a precizat că Ucraina i-a transmis lui Trump detalii despre armele dorite de armata ucraineană, în cadrul unui plan de cumpărare de arme și muniții americane în valoare de circa 90 de miliarde de dolari, plan despre care președintele ucrainean a vorbit prima dată în august.

Zelenski a refuzat să confirme dacă i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk, pentru a lovi în profunzimea teritoriului Rusiei, așa cum se afirmă într-o relatare a publicației americane Axios. „Nu pot oferi mai multe detalii, întrucât este un subiect foarte sensibil”, și-a motivat el refuzul de a confirma o astfel de solicitare.

Totuși, într-un interviu acordat anterior aceleiași publicații americane, el și-a manifestat speranța că va primi din partea SUA arme cu rază lungă de acțiune și a amenințat că ar putea să atace cu acestea inclusiv Palatul Kremlin.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Citește și

EXTERNE Trump declară război crimei organizate: armata, desfășurată pe străzile orașului Portland! „Autorizez FOLOSIREA FORȚEI maxime”
09:09
Trump declară război crimei organizate: armata, desfășurată pe străzile orașului Portland! „Autorizez FOLOSIREA FORȚEI maxime”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Cum va arăta PRIMUL funcționar AI din România. Va lua decizii corecte sau va face discriminări? Jura (CNCD): „Abia din august 2026 vor intra în vigoare toate normele”
09:00
Cum va arăta PRIMUL funcționar AI din România. Va lua decizii corecte sau va face discriminări? Jura (CNCD): „Abia din august 2026 vor intra în vigoare toate normele”
ACTUALITATE ALEGERI parlamentare în Moldova. Primul votant, o studentă din Japonia. Ce mesaj a avut tânăra de 21 de ani, care învață la Universitatea din Tsukuba
08:33
ALEGERI parlamentare în Moldova. Primul votant, o studentă din Japonia. Ce mesaj a avut tânăra de 21 de ani, care învață la Universitatea din Tsukuba
REȚETE Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
08:15
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
EXCLUSIV Răsturnare de situație în cazul preotului care a ucis o tânără în parcarea AFI Cotroceni. Judecătorii au decis: ani grei de închisoare și despăgubiri colosale/”Prietenaș, poți să mă omori, dar nu am ce să fac!”
08:00
Răsturnare de situație în cazul preotului care a ucis o tânără în parcarea AFI Cotroceni. Judecătorii au decis: ani grei de închisoare și despăgubiri colosale/”Prietenaș, poți să mă omori, dar nu am ce să fac!”
UTILE Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România
07:50
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Trecem la ora de iarnă în România. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Primul film horror din lume. Cum a început groaza pe marele ecran
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Alexandrina, REACȚIE NERVOASĂ după descalificarea din Casa Iubirii: "Nu am înțeles de unde s-a tras concluzia că am mințit. Au fost doar 2 zile. O încercare, nu a fost o meserie". Fosta concurentă face publice DETALII uluitoare: "Lucrurile nu stau așa"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cercetătorii au identificat o proteină care „poate împiedica răspândirea cancerului în organism”
SPORT Un jucător de la Petrolul îl distruge pe ARBITRUL Bîrsan: „Unde să-mi duc mâna, să mi-o tai? A prins ură pe mine. E arogant”
08:56
Un jucător de la Petrolul îl distruge pe ARBITRUL Bîrsan: „Unde să-mi duc mâna, să mi-o tai? A prins ură pe mine. E arogant”
FOTO-VIDEO FOTO – VIDEO | Un nou episod din Primvs Derby s-a consumat! Imagini de senzație care au făcut înconjurul internetului după Petrolul – Rapid 0-1
08:48
FOTO – VIDEO | Un nou episod din Primvs Derby s-a consumat! Imagini de senzație care au făcut înconjurul internetului după Petrolul – Rapid 0-1
VIDEO Românii cumpără tot mai multe locuințe în DUBAI și Zanzibar/ Cât costă o proprietate/ Care sunt avantajele
08:30
Românii cumpără tot mai multe locuințe în DUBAI și Zanzibar/ Cât costă o proprietate/ Care sunt avantajele
HOROSCOP Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
08:18
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
ACTUALITATE Valentin Stan: Dominic Fritz nu poate să fie MEMBRU USR pentru că nu este cetățean român
08:00
Valentin Stan: Dominic Fritz nu poate să fie MEMBRU USR pentru că nu este cetățean român
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 723. Protest de amploare în Germania: zeci de mii de nemți au manifestat la Berlin împotriva Israelului
07:31
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 723. Protest de amploare în Germania: zeci de mii de nemți au manifestat la Berlin împotriva Israelului