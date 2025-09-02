Atac rusesc cu drone la granița României. Explozii majore în Portul Odesa. Tulcenii, avertizați prin RO-ALERT să rămână în adăposturi

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-ALERT în nordul județului Tulcea, ca urmare a atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la granița cu România. Populația a fost avertizată să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer în urma atacului.

În noaptea de 1 spre 2 septembrie, în jurul orei 23.00, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un atac aerian al Federației Ruse asupra infrastructurii portuare din Ucraina, la nord de Brațul Chilia al Dunării, județul Tulcea.

Două aeronave de luptă F-16 românești au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis în dimineața zilei de marți un nou mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea.

Alertele vizează posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar populația a fost îndemnată să adopte măsuri de protecție. Durata alarmei aeriene a fost de aproximativ 90 de minute.

„În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Daniel Năstase.

Odesa, vizată de un atac de amploare cu drone kamikaze rusești

Atacurile Rusiei s-au intensificat asupra regiunilor Kiev și Odesa, provocând cel puțin un mort și mai multe distrugeri materiale.

Autoritățile din regiunea Odesa au raportat că, în noaptea de 1 spre 2 septembrie, forțele armate ruse au vizat infrastructura portuară din raionul Ismail, potrivit Newsukraine.rbc.ua.

Potrivit Administrației Raionale Ismail, intervenția rapidă a armatei a prevenit distrugeri majore și pierderi de vieți omenești, iar incendiile generate de atac au fost lichidate prompt. Anterior, au fost semnalate explozii în raionul Ismail și grupuri de drone îndreptându-se spre raionul Tatarbunar.

