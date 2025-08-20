Mesaj RO-ALERT în Tulcea. Locuitorii, avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din aer/Două aeronave Typhoon au fost ridicate

IGSU a emis în noaptea de marți spre miercuri, 20 august, un mesaj Ro-Alert care i-a avertizat pe locuitorii din nordul județului Tulcea cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea prin care a informat cetățenii despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Două aeronave Typhoon au fost ridicate

Totodată, oamenii au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție. Durata estimată a alarmei aeriene a fost de aproximativ 90 de minute, a informat ISU Tulcea.

„Facem apel la calm și readucem aminte cetățenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse și rugăm populația să respecte măsurile de siguranță transmise de autoritățile române, să citească atent mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică și să anunțe la numărul 112 orice situație de urgență ori să solicite ajutor dacă au nevoie”, transmit autoritățile.

În contextul alertei, două aeronave Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliție aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă, care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

Aeronavele au revenit la bază și au aterizat în siguranță la ora 01:10.

„Cooperarea strânsă cu aliații în cadrul misiunilor de poliție aeriană întărită consolidează capacitatea de apărare a României și contribuie la postura de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO”, transmite MApN.

Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone

Pe de altă parte, Okhtyrka, oraș din estul Ucrainei, aproape de granița cu Federația Rusă, a fost ținta unui atac masiv cu drone, care a provocat incendii puternice. Autoritățile locale au raportat cel puțin un rănit, notează ukrinform.net.

Atacul a provocat incendii în sectorul privat, ținta loviturilor fiind depozite și firme private, conform relatărilor de pe blogurile de război. Autoritățile locale au raportat cel puțin un rănit, iar mai multe clădiri au fost cuprinse de flăcări.

Atacul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, iar echipele de intervenție au fost mobilizate rapid. Autoritățile ucrainene nu au oferit încă detalii suplimentare despre amploarea pagubelor.

