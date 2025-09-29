Atac șocant în Maramureș. Un medic pe ambulanță, ÎNJUNGHIAT de un pacient cu probleme psihice în timpul transportului la spital

Un ambulanțier din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș a fost atacat cu un cuțit de vânătoare de un pacient cu afecțiuni psihice, pe care îl transporta din Baia Mare la secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighetu Marmației.

Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la doar câțiva kilometri de spital. Potrivit primelor informații, pacientul – care urma să fie supus unei expertize medicale – s-a dezlegat pe drum și și-a aprins o țigară în ambulanță.

Echipajul a oprit autospeciala, iar ambulanțierul a mers să intervină. În acel moment, bărbatul l-a atacat cu un cuțit de vânătoare pe care îl avea ascuns asupra sa. În urma atacului, ambulanțierul a fost rănit, prezentând o plagă de aproximativ 4 centimetri.

„Ambulanțierul nostru este în afara oricărui pericol. A fost un incident legat de transportul unui pacient bolnav psihic, pacient psihic nepercheziționat de către poliție înainte de imobilizarea la noi în ambulanță. Se pare că acesta a fost contenționat în ambulanță, însă cumva și-a desfăcut legăturile”, a declarat pentru presa locală Alexandru Oros, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș, potrivit Adevărul.

Oros a atras atenția că legislația privind siguranța transportului pacienților cu probleme psihice este deficitară și a cerut autorităților să ia măsuri pentru protejarea personalului medical.

Ambulanțierul rănit a fost preluat de un alt echipaj medical și transportat la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare pentru îngrijiri și investigații.

Polițiștii și criminaliștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.