Prima pagină » Actualitate » ATAC ucrainean cu drone la Marea Neagră. Portul rus Tuapse, cuprins de flăcări. Un petrolier și mai multe clădiri, avariate

ATAC ucrainean cu drone la Marea Neagră. Portul rus Tuapse, cuprins de flăcări. Un petrolier și mai multe clădiri, avariate

Mara Răducanu
02 nov. 2025, 09:14, Actualitate
ATAC ucrainean cu drone la Marea Neagră. Portul rus Tuapse, cuprins de flăcări. Un petrolier și mai multe clădiri, avariate

Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii, ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat duminică autorităţile din regiunea sudică Krasnodar, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

„În portul Tuapse, fragmente de UAV (vehicule aeriene fără pilot) au căzut pe un petrolier, avariind suprastructura punţii”, a declarat administraţia pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Pe navă a izbucnit un incendiu. Echipajul a fost evacuat”, precizează administraţia.

Portul Tuapse găzduieşte terminalul petrolier Tuapse Black Sea şi rafinăria de petrol Tuapse controlată de Rosneft, care au fost ţinta dronelor ucrainene de mai multe ori în acest an.

Administraţia din Krasnodar a declarat că şi clădirile portului şi alte infrastructuri au fost avariate

Resturile dronei căzute au avariat şi un bloc de apartamente din localitatea Sosnovi, situată în apropierea oraşului Tuapse. Nu au fost raportate victime, a precizat administraţia. De asemenea, au fost înregistrate avarii minore în gara din Tuapse, a adăugat aceasta.Administraţia din Krasnodar a declarat că şi clădirile portului şi alte infrastructuri au fost avariate.

Resturile dronei căzute au avariat şi un bloc de apartamente din localitatea Sosnovi, situată în apropierea oraşului Tuapse. Nu au fost raportate victime, a precizat administraţia. De asemenea, au fost înregistrate avarii minore în gara din Tuapse.

Sursă foto: X, Jay in Kyiv 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ O explozie a avut loc într-un bloc din Râmnicu Sărat: Ar fi fost provocată de acumulări de gaz. Zeci de persoane s-au autoevacuat
08:56
O explozie a avut loc într-un bloc din Râmnicu Sărat: Ar fi fost provocată de acumulări de gaz. Zeci de persoane s-au autoevacuat
ULTIMA ORĂ Salvamont România, INTERVENȚII urgente în ultimele 24 de ore pe trasee montane. Un deces și patru persoane salvate. De unde vin cele mai multe apeluri
08:51
Salvamont România, INTERVENȚII urgente în ultimele 24 de ore pe trasee montane. Un deces și patru persoane salvate. De unde vin cele mai multe apeluri
UTILE Cum prepari cel mai bun sos de roșii și chifteluțe perfecte, ca ale unui chef spaniol cu 10 stele Michelin
08:14
Cum prepari cel mai bun sos de roșii și chifteluțe perfecte, ca ale unui chef spaniol cu 10 stele Michelin
ACTUALITATE 2 NOIEMBRIE, calendarul zilei: 6 ani de la decesul lui Leo Iorga. Este asasinat Pier Paolo Pasolini
07:15
2 NOIEMBRIE, calendarul zilei: 6 ani de la decesul lui Leo Iorga. Este asasinat Pier Paolo Pasolini
POVESTE EXCLUSIVĂ O româncă revoluționează siguranța alimentară. Invenția care izolează microplasticele din lactate a fost premiată de cinci ori. „În acest moment, nu există o altă metodă”
06:00
O româncă revoluționează siguranța alimentară. Invenția care izolează microplasticele din lactate a fost premiată de cinci ori. „În acest moment, nu există o altă metodă”
ȘOCANT O cățelușă BĂTUTĂ într-un restaurant din sectorul 3 chiar de stăpânul său, care e patronul localului, a ajuns înapoi la bărbatul violent
00:31
O cățelușă BĂTUTĂ într-un restaurant din sectorul 3 chiar de stăpânul său, care e patronul localului, a ajuns înapoi la bărbatul violent
Mediafax
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
Digi24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Mediafax
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când se fac plățile
Click
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
Digi24
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Bombă cu ceas: Peste jumătate dintre „semnele vitale” ale Pământului sunt pe roșu
ANALIZA de 10 PROFILAKTIKA. FSB-ul are o nouă „țintă”. Ce li se pregătește în Rusia „adolescenților cu probleme”. „Reacție la eforturile serviciilor de securitate ucrainene de a recruta tineri ruși”
10:00
PROFILAKTIKA. FSB-ul are o nouă „țintă”. Ce li se pregătește în Rusia „adolescenților cu probleme”. „Reacție la eforturile serviciilor de securitate ucrainene de a recruta tineri ruși”
SPORT Christian Constantin, (FC Sion), și-a rupt tendoanele la un meci, după ce s-a încălțat în pantofi Dior. A schimbat un antrenor din cauza mirosului
09:44
Christian Constantin, (FC Sion), și-a rupt tendoanele la un meci, după ce s-a încălțat în pantofi Dior. A schimbat un antrenor din cauza mirosului
METEO Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de 20 de grade în București
08:46
Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de 20 de grade în București
HOROSCOP Zodiile care au norocul de partea lor în luna noiembrie: Banii curg cu nemiluita – până la final de an se vor îmbogăți
07:30
Zodiile care au norocul de partea lor în luna noiembrie: Banii curg cu nemiluita – până la final de an se vor îmbogăți
FOTO Momentele magnifice de la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean. Zeii și faraonii au apărut pe cerul nopții, iar președintele Sisi a vorbit despre pace
07:00
Momentele magnifice de la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean. Zeii și faraonii au apărut pe cerul nopții, iar președintele Sisi a vorbit despre pace
EXCLUSIV COMOARA uitată a României renaște. Turismul balnear, o gură de oxigen pentru economie. Stațiunea de VIS care ne va pune pe harta mondială
05:00
COMOARA uitată a României renaște. Turismul balnear, o gură de oxigen pentru economie. Stațiunea de VIS care ne va pune pe harta mondială