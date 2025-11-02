Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii, ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat duminică autorităţile din regiunea sudică Krasnodar, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

„În portul Tuapse, fragmente de UAV (vehicule aeriene fără pilot) au căzut pe un petrolier, avariind suprastructura punţii”, a declarat administraţia pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Pe navă a izbucnit un incendiu. Echipajul a fost evacuat”, precizează administraţia.

Portul Tuapse găzduieşte terminalul petrolier Tuapse Black Sea şi rafinăria de petrol Tuapse controlată de Rosneft, care au fost ţinta dronelor ucrainene de mai multe ori în acest an.

Among the several Russian cities targeted by Ukrainian drones and missiles overnight, the port city of Tuapse has exploded into a flurry of panicked air defenses and burning oil infrastructure. Oil transport berths are still burning. pic.twitter.com/MT4wPAhC6g — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 2, 2025

Administraţia din Krasnodar a declarat că şi clădirile portului şi alte infrastructuri au fost avariate

Administraţia din Krasnodar a declarat că şi clădirile portului şi alte infrastructuri au fost avariate.

Resturile dronei căzute au avariat şi un bloc de apartamente din localitatea Sosnovi, situată în apropierea oraşului Tuapse. Nu au fost raportate victime, a precizat administraţia. De asemenea, au fost înregistrate avarii minore în gara din Tuapse.

Sursă foto: X, Jay in Kyiv

