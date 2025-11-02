Mai multe drone au fost observate survolând deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg, Belgia, sâmbătă seara. La baza respectivă sunt depozitate arme nucleare americane și, din 2027, va fi baza centrală pentru noile avioane de vânătoare, F35.

Baza militară Kleine-Brogel, o importantă bază a forțelor aeriene pentru armata belgiană, are implementat de ceva vreme un sistem de detectare a dronelor, transmite publicația Belga.

Ministrul apărării, Theo Francken: „Ministerul Apărării trebuie să facă tot posibilul pentru a doborî aceste drone”

Incidentul a fost confirmat de ministrul apărării belgian, Theo Francken, într-o postare pe X, care a reacționat ferm. Oficialul a subliniat că „Ministerul Apărării trebuie să facă tot posibilul pentru a doborî aceste drone”.

„Mai multe drone au fost observate deasupra Kleine Brogel. Sistemul de detectare funcționează. Mulțumesc gărzilor pentru vigilență și pentru imaginile realizate. Ancheta este în desfășurare. L-am sunat pe primarul din Peer, Steven Mathei. Săptămâna viitoare, ne vom întâlni cu poliția locală pentru a analiza amenințarea și a lua măsurile necesare pentru a-i găsi și reține pe piloții de drone. Dosarul privind dronele este gata; o reuniune interministerială este programată marți, iar Consiliul de Miniștri se va întruni vineri. Avem nevoie urgentă de mai multe echipamente CUAS (Sistem de avertizare timpurie celulară și aeriană). Este strict interzisă pilotarea dronelor deasupra zonelor militare. Ministerul Apărării trebuie să facă tot posibilul pentru a doborî aceste drone”, a transmis acesta.

După observare, poliția a sosit la fața locului, dar până atunci dronele nu mai erau vizibile, iar serviciul de informații militare a fost anunțat. Potrivit lui Francken, au fost făcute imagini cu dronele.

Agenția de presă Nexus a postat pe X un clip ce surprinde una dintre dronele care au survolat baza militară Kleine-Brogel.

Drone, observate vineri seară pe domeniul militar din Leopoldsburg

Drone au fost observate și vineri seară pe domeniul militar din Leopoldsburg, aproape de Kleine-Brogel. În acest moment nu se cunosc detalii despre circumstanțele exacte. Primarii din Peer și Leopoldsburg au purtat deja discuții astăzi despre incidente.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului: