Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile

08 oct. 2025, 13:29, Actualitate
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii

Conducerea unui autovehicul pe timp de ploaie presupune respectarea câtorva reguli stricte, menite să prevină accidentele și să asigure siguranța tuturor participanților la trafic.

Vizibilitatea redusă, carosabilul alunecos și riscul de acvaplanare fac ca fiecare drum să devină o provocare, iar cea mai mică neatenție poate duce la consecințe grave.

Ce trebuie să facă șoferii când plouă

Primul lucru pe care trebuie să-l facă orice șofer când începe ploaia este să reducă viteza. Carosabilul umed scade aderența anvelopelor, iar distanța de frânare crește semnificativ în asemenea situații.

Pentru cine nu știe, fenomenul de acvaplanare apare atunci când pneurile nu mai reușesc să evacueze apa de sub ele, iar vehiculul alunecă pe drum. În acel moment, șoferul pierde complet controlul asupra autoturismului.

În condiții de ploaie, specialiștii atrag atenția că distanța de siguranță dintre mașini trebuie să fie cel puțin dublă față de situațiile normale de drum.

Totodată, utilizarea luminilor de întâlnire este obligatorie chiar și în timpul zilei atunci când plouă, ninge sau este ceață. O vizibilitate redusă afectează nu doar șoferul, ci și ceilalți participanți la trafic, iar farurile aprinse pot face diferența între o deplasare sigură și un accident nedorit.

În plus, sistemul de dezaburire trebuie folosit corect pentru a asigura o bună vizibilitate prin parbriz.

Rețineți că ori de câte ori treceți pe o stradă inundată asta presupune un risc major. O simplă baltă poate ascunde o groapă sau o porțiune de drum surpată. Atenție la nivelul apei, nu trebuie să depășească pragul ușilor!

Cât de mari sunt amenzile

Conform Codului Rutier din 2025, nerespectarea regulilor de circulație pe timp de ploaie atrage sancțiuni considerabile.

Șoferii care circulă fără a folosi luminile de întâlnire riscă amenzi cuprinse între 660 și 990 de lei. De asemenea, cei care nu reduc viteza și stropesc pietonii pot primi amenzi de până la 435 de lei. Iar în cazurile în care pietonii sunt răniți sau cad în urma stropirii, fapta se poate transforma într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Șoferii trebuie să verifice periodic starea ștergătoarelor și a sistemului de climatizare. Dacă poliția constată că acestea nu funcționează corespunzător, conducătorul auto poate fi amendat, iar certificatul de înmatriculare reținut până la remedierea defecțiunii.

Trebuie spus că nici pietonii nu sunt exceptați de la sancțiuni. Traversarea neregulamentară în condiții meteo nefavorabile se pedepsește cu amendă de 290 de lei, iar persoanele care sar intenționat în bălți pentru a stropi alți trecători pot fi sancționate pentru tulburarea ordinii publice.

Autoritățile recomandă șoferilor prudență maximă la volan atunci când vremea se înrăutățește și reamintesc că respectarea regulilor nu este doar o obligație legală, ci o condiție esențială pentru siguranța rutieră pe timp de ploaie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Șoferii vizați de noile modificări din CODUL RUTIER. Se reduce valabilitatea permisului auto, iar examenul medical va fi mai strict

