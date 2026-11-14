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Horia Brenciu a plecat de pe scena de la „Vocea României”, după ce Tudor Chirilă l-a îmbrâncit în glumă: „Eu credeam că e un duet! Niciodată n-ai știut să împarți scena”

Horia Brenciu a plecat de pe scena de la „Vocea României”, după ce Tudor Chirilă l-a îmbrâncit în glumă: „Eu credeam că e un duet! Niciodată n-ai știut să împarți scena”
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Antrenorii Tudor Chirilă și Horia Brenciu au fost protagoniștii unui moment tensionat la „Vocea României”.

Cei doi jurați-antrenori au urcat împreună pe scenă pentru a cânta piesa „Oameni”, a celebrului Aurelian Andreescu, dar o glumă făcută de Tudor l-a făcut pe Horia să plece de pe scenă.

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Tensiuni între Chirilă și Brenciu

Totul a început de la o dedicație muzicală făcută de Horia Brenciu chiar pentru Tudor Chirilă.

„Aș vrea să vă dedic tuturor melodia preferată a lui Tudor: «Oameni»!”, a spus Horia Brenciu.

Chirilă a confirmat imediat că este melodia lui de suflet și l-a chemat lângă el, pe scenă.

„Chiar este melodia mea preferată. (…) Hai să te exorcizez, vino încoace!”, i-a răspuns Tudor Chirilă, relatează b1tv.ro.

Gestul făcut în glumă l-a determinat pe Brenciu să plece de pe scenă

Horia Brenciu a acceptat provocarea duetului și cei doi artiști au început să cânte împreună.

Totuși, în timpul momentului artistic, Chirilă l-a îmbrâncit în glumă, iar Brenciu s-a oprit brusc din cântat și a părăsit scena.

După ce a coborât, Horia a continuat schimbul de replici și l-a ironizat pe Tudor pentru felul în care alege să-și împartă momentele pe scenă.

„Eu credeam că e un duet! Nu m-am supărat. Nici măcar nu știe să împartă un refren… Nu, nu știi tu să împarți scena, asta e partea a doua! Niciodată n-ai știut să împarți scena, asta e partea a treia!”, a spus Horia Brenciu.

Deși Theo Rose și Irina Rimes l-au rugat să se întoarcă lângă colegul său, Brenciu a refuzat să mai urce pe scena de la „Vocea României”.

Sursa foto main: Captură Pro Tv

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