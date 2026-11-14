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Cât a costat rochia Irinei Fodor din finala Asia Express 2026, câștigată de Gabi Torje și Alin Alexuc. Creația aparține unui atelier românesc

Cât a costat rochia Irinei Fodor din finala Asia Express 2026, câștigată de Gabi Torje și Alin Alexuc. Creația aparține unui atelier românesc
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Irina Fodor a captat toată atenția în Marea Finală de la Asia Express 2026. Prezentatoarea a ales să poarte o rochie lungă, aurie, creată de un brand autohton care are legătură și cu fosta finalistă Valerie Lungu.

Cât a costat rochia purtată de Irina Fodor în finala Asia Express 2026

Pentru ediția în care Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat sezonul 10 de pe „Drumul Mătăsii”, Irina Fodor a ales o rochie din lame metalizat, căptușită integral, cu spatele gol, scrie Libertatea.

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Modelul costă doar 480 de lei și aparține unui atelier românesc deținut de nașa finalistei Asia Express, Valerie Lungu, care are și ea o colecție realizată alături de același brand.

Ce mesaj a transmis Irina Fodor după finală

După încheierea competiției Asia Express 2026, Irina a postat un mesaj pe rețelele de socializare pentru concurenți, echipă și telespectatori.

„Și uite așa, am ajuns la capătul Drumului Mătăsii!

Știți ce e cel mai frumos pentru mine? Să-i aștept la linia de finish. Să le văd fețele când își dau seama că au reușit, că toate zilele grele, dorul de casă și momentele în care au vrut să renunțe i-au adus, în sfârșit, AICI. Și, oricâte finale aș trăi, nu cred că o să mă obișnuiesc vreodată cu emoția asta.

Shanghai ne-a oferit un final spectaculos, pe măsura unui sezon extraordinar!

Felicitări câștigătorilor! Băieți, ați fost formidabili, aveți tot respectul meu!

Felicitări celor patru finaliști care au luptat neînfricați până la capăt, dar și TUTUROR concurenților care au avut curajul să pornească în această aventură!

Un MULȚUMESC uriaș și echipei din spatele camerelor! Oamenilor care aleargă, filmează, organizează, rezolvă imposibilul, dorm puțin și pun enorm de mult suflet în tot ce fac. Fără voi, magia asta n-ar exista! Sunt mândră să fac parte din echipa asta nebună și extraordinară!

Iar vouă, celor de acasă, vă mulțumesc că ați trăit fiecare emoție alături de noi și că ne-ați primit, seară de seară, în casele voastre!

Dacă am învățat ceva în anii ăștia, e că după fiecare linie de FINISH se ascunde un nou START. Și abia aștept să o luăm de la capăt!

Așa că țineți-vă bine și nu vă atașați prea tare de ideea că ați văzut deja totul!

Ne revedem la următoarea aventură!”, a transmis Irina Fodor după Marea Finală Asia Express.

Sursa foto: Instagram / Irina Fodor / Arhivă

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