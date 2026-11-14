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2027 vine cu schimbări de taxe. Mai multe impozite dispar, angajații pierd o serie de facilități fiscale

2027 vine cu schimbări de taxe. Mai multe impozite dispar, angajații pierd o serie de facilități fiscale
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Anul 2027 va aduce o serie de modificări fiscale pentru populație și companii. Impozitul minim pe cifra de afaceri și taxa pe construcții ar urma să dispară, iar facilitatea fiscală pentru angajații plătiți cu salariul minim expiră. Deși Guvernul a promis că va evita noi majorări de taxe, decizia finală depinde de buget.

Românii și companiile vor intra în 2027 cu un nou set de reguli fiscale, unele deja prevăzute în legislație, altele încă în discuție. Deși Guvernul susține că nu își dorește majorări de taxee, trebuie știut că există facilități care expiră la finalul acestui an. Pe de altă parte, alte măsuri depind de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor.

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Potrivit informațiilor analizate de „Adevărul Financiar”, anul 2027 va aduce o serie de modificări fiscale importante entru populație și companii.

Guvernul promite că nu va crește taxele în 2027

Premierul Luca Niculescu a declarat că Executivul își dorește să evite majorarea impozitelor în 2027. Totuși, acesta a precizat că nu poate oferi garanții înainte de finalizarea tuturor calculelor bugetare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reluat mesajul pe 10 noiembrie, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie. Oficialul a explicat că Guvernul nu intenționează să adopte noi majorări, dar că acest obiectiv depinde de reducerea cheltuielilor publice. Ministrul a anunțat că autoritățile așteaptă propunerile ministerelor privind reducerea cheltuielilor. Printre subiectele care vor fi analizate se numără TVA-ul și impozitul pe profit.

TVA rămâne la 21%. Ce se întâmplă cu impozitul pe profit

În prezent, cota standard de TVA este de 21%, cea redusă fiind de 11% pentru anumite bunuri și servicii. Aceste niveluri se aplică după modificările fiscale intrate în vigoare la 1 august 2025. Pentru 2027 nu este prevăzută o reducere generală a TVA. Nici o nouă majorare nu a fost anunțată oficial. Ministrul Finanțelor a menționat TVA-ul și impozitul pe profit printre temele care vor fi analizate în perioada următoare, în contextul pregătirii bugetului pe 2027.

Pentru companii, nivelul impozitului pe profit și eventualele modificări ale regimului fiscal vor reprezenta subiecte importante în perioada de pregătire a bugetului pentru 2027.

Angajații plătiți cu salariul minim pot pierde facilitatea fiscală

O schimbare cheie, care îi vizează direct pe salariații cu venituri mici, este expirarea facilității prin care o parte din salariul minim brut nu este impozitată și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale, în anumite condiții. În prima jumătate a anului 2026, suma scutită a fost de 300 de lei lunar. Între iulie și decembrie facilitatea a fost redusă la 200 de lei pe lună.

Potrivit OUG nr. 89/2025, măsura este valabilă numai până la 31 decembrie 2026. Dacă Guvernul nu o prelungește, angajații care beneficiază în prezent de această facilitate vor pierde automat suma exceptată de la taxare. Impactul asupra salariului net va depinde însă și de nivelul salariului minim stabilit pentru anul viitor, precum și de eventualele modificări fiscale adoptate până la finalul anului.

Două impozite pentru companii dispar de anul viitor

La nivel de firme, două modificări sunt deja prevăzute în legislație, urmând să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Prima este eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicabil companiilor mari, cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

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Măsura este prevăzută de OUG nr. 89/2025. 2027 ar urma să fie primul an în care acest impozit nu se mai aplică. Alexandru Nazare a confirmat perspectiva eliminării, declarând că „2027 va fi primul an fără IMCA”. Impozitul minim pe cifra de afaceri a fost criticat de mediul de afaceri deoarece ar putea pune presiune și asupra companiilor cu cheltuieli ridicate și profituri reduse. Spre deosebire de impozitul pe profit, acesta se raportează la cifra de afaceri, nu doar la câștigul impozabil.

A doua modificare privește impozitul pe construcții, cunoscut drept „taxa pe stâlp”. Acesta urmează să fie eliminat tot de la începutul lui 2027.

Sprijin pentru facturile la energie

O altă schimbare aflată în discuție privește sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili pentru plata energiei (detalii AICI). Ministerul Energiei pregătește modificarea schemei de sprijin, cu perspectiva aplicării unei noi formule începând de la 1 aprilie 2027.

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Autoritățile analizează variante prin care ajutorul să ajute mai mult gospodăriile cu venituri mici. Valoarea sprijinului și criteriile de eligibilitate nu sunt stabilite definitiv.

De precizat că perspectiva pentru anul viitor va deveni mai clară odată cu prezentarea proiectului de buget și adoptarea eventualelor modificări ale Codului fiscal.

Pentru populație, una dintre cele mai importante schimbări este expirarea facilității fiscale pentru salariul minim, în timp ce nivelurile actuale ale TVA rămân în vigoare. Pentru companii, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a impozitului pe construcții reprezintă modificări deja prevăzute în acte normative.

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