Ninsoare la munte, în mai multe zone din țară. Drumarii acționează pe Transfăgărășan

Avertismentul meteorologilor s-a confirmat, iar valul de aer rece a pus stăpânire pe mare parte din România. În multe zone montane din România ninge de câteva ore. Pe Transfăgărășan, drumarii aruncă material antiderapant.

Vremea s-a răcit puternic în județul Argeș. La Cota 2000, pe Transfăgărășan, ninge serios, iar termometrele indică -4 grade Celsius. În zonă este ceață densă, ceea ce reduce vizibilitatea.

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Ninge în Argeș și Brașov

De altfel, autoritățile transmit că sunt ninsori pe DN 7C – Transfăgărășan, între kilometrii 104 și 108, dar și pe DN 73, între kilometrii 87 și 92. În aceste locuri drumarii au intervenit cu utilaje și împrăștie material antiderapant pentru a menține circulația în condiții de siguranță.

Șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum. În același timp, conducătorii auto trebuie să se asigure că au mașinile echipate cu anvelope de iarnă. Utilajele de deszăpezire întâlnite în trafic au prioritate.

De asemenea, a nins și la Fundata și Fundățica, în județul Brașov. S-a depus strat de zăpadă pe carosabil, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste atenție maximă. Dacă vineri au fost 17 grade în Poiana Brașov, sâmbătă se înregistrează nu mai mult de 1 grad. Iar prognoza meteo indică fapătul că valorile termice se vor prăbuși până la -10 grade Celsius în noaptea de sâmbătă spre duminică, 15 noiembrie. Vorbim, așadar, de o diferență de aproape 30 de grade față de ziua precedentă.

Peisajul în Poiana Brașov este unul autentic de iarnă, cu brazi albi și strat subțire de zăpadă.

Cod galben de ploi în Muntenia

ANM a emis o atenționare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabilă pentru ziua de sâmbătă, 14 noiembrie, în intervalul 01:00-11:00. Avertizarea vizează cea mai mare parte a regiunii Muntenia, unde sunt prognozate ploi sub formă de aversă. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-35 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

De altfel, sâmbătă, vremea se va răci accentuat în toate regiunile. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 6 și 11 grade Celsius. Răcirea va continua în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când temperaturile minime vor deveni negative în cea mai mare parte a țării. În estul Transilvaniei, meteorologii prognozează chiar temperaturi de aproximativ -10 grade Celsius.