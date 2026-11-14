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A început protestul din fața Primăriei Capitalei. Aproximativ 150 de persoane scandează „Uniți cu toți /Să scăpăm de hoți”

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A început protestul anunțat de AUR în fața Primăriei Capitalei, după ce aceasta a respins autorizarea mitingului de azi din Parcul Izvor, programat de la ora 13. Aproximativ 150 de persoane scandează în ploaie Uniți cu toți /Să scăpăm de hoți”.

UPDATE ORA 11.00. Manifestanții au început să plece către Parcul Izvor, aflat în imediata apropiere.

Aproximativ 150 de oameni protestează la această oră în fața sediului PMB. Manifestația a fost anunțată de liderul AUR, George Simion, ca reacție la decizia Primăriei municipale de a nu autoriza mitingul programat pentru ora 13.00 de partidul politic în Parcul Izvor.  

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Așa cum se observă în filmările de la fața locului, participanții stau în ploaie pe partea dinspre Parcul Cișmigiu, în spatele gardurilor montate de forțele de ordine și echipați cu umbrele. Circulația publică se derulează normal în acest moment.

Primăria Capitalei a câștigat procesul privind neautorizarea protestului

Reamintim că instituția a anunțat, vineri, că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe liderul suveranist Călin Georgescu.

Decizia inițială a Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, de a nu permite desfășurarea protestului solicitat de trei persoane fizice, a fost contestată rapid în instanță.

Jandarmeria anunță măsuri sporite de ordine

Jandarmeria Capitalei a anunţat că, alături de alte forţe, va asigura măsurile de ordine la protestul anunţat în Parcul Izvor.

„Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în alveola Parcului Izvor este anunţată o adunare publică. Jandarmeria Capitalei, împreună cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va asigura măsurile de ordine publică şi protecţia participanţilor”, a precizat, sâmbătă dimineaţă, Jandarmeria Bucureşti, conform News.ro.

Instituţia a reamintit că adunările publice se organizează în condiţiile Legii nr. 60/1991, pe baza declarării prealabile la primărie.

„Competenţa de a aviza sau de a interzice o adunare publică aparţine autorităţii administraţiei publice locale. Potrivit legii, răspunderea pentru organizarea unei adunări publice revine organizatorilor”, se mai arată în comunicat.

Oficialii Jandarmeriei au precizat că jandarmii vor asigura protecţia tuturor persoanelor aflate în spaţiul public. Pentru prevenirea situaţiilor de risc, pe căile de acces către Parcul Izvor vor funcţiona puncte de prefiltrare, unde jandarmii pot efectua controlul corporal preventiv şi al bagajelor.

În funcţie de numărul participanţilor, traficul rutier în zona Parcului Izvor poate fi restricţionat temporar.

Video/Foto: Gândul/Rareș Mustață

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