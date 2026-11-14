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Politico: De ce Europa nu poate desemna un singur negociator care să-l înfrunte pe Putin. Cine va reprezenta UE la discuțiile de pace

Politico: De ce Europa nu poate desemna un singur negociator care să-l înfrunte pe Putin. Cine va reprezenta UE la discuțiile de pace
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După discuțiile de la Abu Dhabi, SUA au cerut în mod explicit invitarea Europei la masa negocierilor, însă liderii europeni nu au reușit să ajungă la un consens în privința desemnării unui negociator unic pentru pacea din Ucraina. Diferențele dintre statele UE și atribuțiile instituțiilor europene complică stabilirea unei poziții comune în negocierile cu Rusia.

UE va încerca să își consolideze rolul în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina printr-o echipă de reprezentanți, după ce liderii europeni nu au reușit să identifice o singură persoană care să poată negocia în numele continentului cu Rusia și Statele Unite.

Potrivit unei analize publicate de Politico, decizia a fost luată vineri, la summitul de la Dublin, în contextul intensificării contactelor diplomatice dintre Washington, Moscova și Kiev.

Summitul UE de la Dublin - Foto: Mediafax foto

12 November 2026, Ireland, Dublin: Participants of the European Political Community (EPC) summit pose for a family photo at the Convention Centre Dublin. Photo: Brian Lawless/PA Wire/dpa

Unii lideri europeni susțineau desemnarea unui negociator cu suficientă autoritate politică pentru a discuta direct cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele Trump, în încercarea de a obține un acord de pace acceptabil pentru Ucraina și garanții de securitate pentru Europa.

Discuțiile dintre capitalele europene au arătat însă că interesele și responsabilitățile statelor și instituțiilor implicate nu pot fi reunite cu ușurință sub autoritatea unui singur reprezentant.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ceruse, la începutul săptămânii, ca europenii să stabilească în câteva zile cine îi va reprezenta la masa negocierilor. Liderul de la Kiev și-a exprimat preferința pentru un singur emisar și a sugerat că avea deja un candidat în vedere, fără să îi dezvăluie numele.

11 November 2026, Ireland, Dublin: Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a press conference with Irish Prime Minister Micheal Martin after their meeting at the Government Buildings in Dublin, during his visit to Ireland to attend an EU summit. Photo: Niall Carson/PA Wire/dpa

Propunerea nu a fost adoptată. Liderii reuniți în Irlanda au decis ca negocierile să fie gestionate de formatul E5, alcătuit din Germania, Franța, Polonia, Italia și Regatul Unit, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului European.

De ce Europa nu poate fi reprezentată de un singur negociator în fața Rusiei

Potrivit diplomaților și oficialilor consultați de Politico, una dintre dificultăți ține de etapa în care se află procesul diplomatic.

Negocierile desfășurate săptămâna aceasta la Abu Dhabi au avut în principal un caracter tehnic, fiind purtate de oficiali de rang înalt, fără participarea directă a președinților Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite.

Moscova a trimis un consilier al Kremlinului pentru conducerea delegației. De cealaltă parte, Kievul a fost reprezentat de șeful serviciilor sale de informații.

După discuțiile de la Abu Dhabi, atât partea ucraineană, cât și emisarii lui Trump consideră acum necesară includerea reprezentanților europeni în discuțiile tehnice cu Rusia. O eventuală implicare directă a șefilor de stat și de guvern ar putea interveni ulterior, dacă negocierile vor avansa către un acord.

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari speciali ai președintelui Trump

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari speciali ai președintelui Trump

O altă dificultate privește distribuirea competențelor între instituțiile europene și guvernele naționale.

Comisia Europeană poate participa la negocieri privind sancțiunile economice sau perspectiva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, dar nu poate decide singură viitoarea arhitectură de securitate a continentului. Aceste aspecte implică guvernele statelor europene și membrii NATO, care au propriile responsabilități în materie de apărare și desfășurare a forțelor militare.

În același timp, nici Germania, Franța sau Regatul Unit nu pot lua individual decizii în numele întregii Uniuni Europene privind sancțiunile ori integrarea Ucrainei.

„Motivul pentru care Europa nu a găsit o singură persoană care să poată reprezenta întreaga Europă este că Europa nu este un superstat. Cine poate promite trupe pe teren în numele restului Europei? Cine poate oferi finanțare de miliarde? Este dificil”, a declarat un diplomat european, sub protecția anonimatului, pentru Politico.

Din acest motiv, reprezentanții europeni ar urma să își împartă responsabilitățile în funcție de domeniile în care fiecare stat sau instituție are competențe.

O asemenea formulă a fost utilizată deja în timpul discuțiilor de la Abu Dhabi, unde oficialii europeni s-au aflat în apropierea negocierilor principale, fără să participe direct la sesiunile trilaterale.

Rusia vrea să discute securitatea Europei. Statele UE nu sunt de acord când trebuie abordat subiectul

Odată stabilită formula de reprezentare, liderii europeni trebuie să decidă ce poziție comună vor susține în discuțiile cu Moscova.

Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a atras atenția că obiectivele negocierilor sunt mai importante decât numărul sau identitatea persoanelor prezente la masă.

„Ceea ce spunem de fapt este mai important decât configurația exactă a persoanelor prezente în sală”, a declarat Ulf Kristersson, prim-ministrul Suediei, înaintea summitului de la Dublin.

Una dintre principalele probleme este solicitarea Rusiei de a discuta reorganizarea sistemului european de securitate, nu doar condițiile pentru încetarea războiului din Ucraina.

Potrivit Politico, oficialii americani și ucraineni consideră că deschiderea unor negocieri pe această temă ar putea determina Moscova să adopte o poziție mai cooperantă. Mai mult, Vladimir Medinski, principalul negociator al Rusiei, a confirmat că securitatea europeană s-a aflat în centrul discuțiilor de la Abu Dhabi.

„Conflictul din Ucraina a arătat că întregul sistem de securitate instituit după Yalta și Potsdam funcționează defectuos, iar în Ucraina s-a produs o ruptură”, a declarat Vladimir Medinski.

Vladimir Medinski / Foto – Mediafax

Reprezentanții Ucrainei au observat, potrivit relatării, o anumită diminuare a rigidității poziției ruse atunci când delegația Moscovei a identificat posibilitatea discutării cererilor sale mai ample privind securitatea continentală. Statele europene nu au participat însă direct la aceste schimburi de poziții.

O divergență importantă privește momentul în care ar trebui abordate solicitările Rusiei.

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, susține că discuțiile privind arhitectura de securitate a continentului trebuie să înceapă numai după încheierea unui acord de pace pentru Ucraina.

Totodată, oficialii europeni prezenți la Abu Dhabi și-au exprimat disponibilitatea de a analiza în paralel condițiile păcii din Ucraina și viitoarele aranjamente de securitate europeană.

De asemenea, diferențele de abordare există și între guvernele naționale, inclusiv în privința oportunității unor contacte directe cu Vladimir Putin.

Joi seară, emisarii americani au anunțat că președintele rus ar fi fost de acord cu includerea Europei în procesul diplomatic.  Jared Kushner, ginerele președintelui Trump și emisar implicat în negocieri, a făcut referire la dificultatea stabilirii unei reprezentări europene comune după încheierea discuțiilor de la Abu Dhabi.

„Dacă Europa ar putea identifica o singură persoană care să vorbească în numele ei, aceasta ar fi o realizare mai mare decât convingerea rușilor să o includă în negocieri”, a declarat Jared Kushner.

Comentarii 1
  • Cib Cia

    UE n-are nicio treabă cu conflictul din Ucraina. Și-a bătut joc de o sursă de energie ieftină și fiabilă fara de care industria, după cum vedem chiar acum, a intrat în vrie. Ajutată de legislația imbecila concoctata de aceeași UE. Trântori plătiți regește pentru nimic. Plecați și lăsați să vină alții ca mai rău oricum nu poate fi.

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