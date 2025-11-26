Prima pagină » Actualitate » O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”

26 nov. 2025, 13:09, Actualitate
O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”

O călugăriță româncă a devenit eroină în trafic, chiar în inima Romei, capitala Italiei. Emilia Simona Jitaru, din Congregația Surorilor Maestre Pioase Venerini, a reușit deblocheze un ambuteiaj, după ce un autobuz a rămas prins între niște mașini parcate neregulamentar, în zona centrală a Romei.

„Am făcut-o pentru conștiința mea îmi spunea că era un lucru bun de făcut”, a spus Emilia Jitaru, în vârstă de 56 de ani, pentru The Times. Fiind călugăriță, acest gest a provocat destulă vâlvă”.

S-a întâmplat joi, 20 noiembrie 2025, la intersecția dintre Via dei Querceti și Via di San Giovanni in Laterano, scrie Roma Today.

Acolo, un autobuz a rămas blocat din cauza unor autoturisme parcate prost, iar circulația a fost practic paralizată în zonă, iar în lipsa unei intervenții imediate a autorităților, situația risca se transforme într-un haos total pentru șoferi și pietoni.

Văzând acest blocaj, sora Emilia Simona Jitaru nu a rămas indiferentă. Îmbrăcată în veșmminte religioase și purtând pantofi sport de culoare roșie, aceasta a coborât în mijlocul intersecției și a început să dirijeze traficul cu fermitate și calm.

Le-a făcut semne șoferilor avanseze, oprească ori schimbe direcția, creând astfel un flux ordonat care a permis, treptat, eliberarea autobuzului blocat și decongestionarea zonei.

Sora româncă a rămas acolo până la sosirea poliției locale, care a preluat apoi coordonarea circulației.

Multe persoane au lăudat curajul și spiritul practic al călugăriței românce, scriind: Mulțumim, Doamne!” și transformând momentul în admirație sinceră.

