Au apărut noi indicatoare RUTIERE, care deja îi bulversează pe șoferi. Unde pot fi întâlnite și ce reprezintă acestea

12 oct. 2025, 15:51, Actualitate
Șoferii din două țări europene sunt bulversați de noi indicatoare auto, care îi pun efectiv în dificultate.

În Spania, Direcția Generală de Circulație a introdus un semn rutier triunghiular alb cu margini roșii, în care apar pictograme cu două mașini și două săgeți încrucișate.

Acesta indică „pericol din cauza proximității unei secțiuni dintr-o intersecție și a unei bifurcații unde vehiculele schimbă benzile, traversând căile și crescând astfel riscul de coliziuni”.

Indicatorul este amplasat înaintea zonei în care se îmbină străzile, acoperind o distanță de până la 1.500 de metri, iar șoferii care nu respectă acest semn și provoacă un accident riscă amenzi de până la 100 de euro, potrivit România TV.

Semn rutier greu de respectat, în Germania

Și în Germania există un semn de circulație care îi pune în dificultate pe șoferi. Este un indicator alb-negru, reprezentând o mașină tăiată și patru persoane în colțuri, care e montat de trei ani pe străzile publice. Acesta semnalează locuri destinate exclusiv mașinilor de tip ride-sharing.

Conducătorii auto care parchează neregulamentar în aceste zone riscă amenzi considerabile, iar autoritățile germane fac apel la respectarea semnelor pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

În ambele cazuri, prin introducerea acestor semne auto, autorităților își propun să crească siguranța rutieră și de a gestiona mai eficient traficul în orașele aglomerate.

FOTO – România TV

