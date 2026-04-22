Scandal pe aeroportul Băneasa. Mai mulți călători s-au luat la bătaie, cearta ar fi izbucnit încă din avion 

Mai multe persoane s-au luat la bătaie chiar în Aeroportul Băneasa. Conflictul a început chiar în avionul care se întorcea din Germania și a continuat cu loviri după aterizare. Polițiștii au intervenit pentru a îi calma pe cei cei implicați, pe care ulterior, i-au condus la audieri.

Scandal de proporții în Aeroportul Băneasa. După ce avionul care s-a întors din Germania a aterizat, în incinta aeroportului patru bărbați și o femeie s-au luat la bătaie. Potrivit Antena 3 CNN, incidentul s-a petrecut chiar la terminalul Sosiri. Cearta ar fi început chiar în timpul zborului, iar la sol s-a trecut direct la loviri.

Bătaie pe Aeroportul Băneasa între mai mulți pasageri

„La data de 21 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi București au fost sesizați telefonic de către dispeceratul Aeroportului Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu cu privire la faptul că, în zona Terminalului Sosiri, mai multe persoane ar avea o altercație.

În cauză, au fost identificate 5 persoane, acestea fiind conduse la sediul poliției pentru cercetări.

Ulterior, din verificări a reieșit faptul că trei dintre acestea ar fi călătorit cu avionul pe ruta Germania – România, conflictul izbucnind în timpul zborului.

De asemenea, la sosirea în zona terminalului aeroportului Băneasa, doi dintre participanți s-ar fi lovit reciproc, moment în care în altercație ar fi intervenit alți 2 bărbați, cunoscuți ai unuia dintre primii, care i-ar fi lovit la rândul lor pe bărbatul și pe femeia cu care cunoscutul acestora se afla în conflict.

Având în vedere împrejurările în care s-a produs fapta și impactul avut asupra celorlalți călători, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de participanți.

În urma probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de 3 persoane, pentru 24 de ore, urmând ca acestea să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, cu propunere legală.

În cauză, sunt efectuate cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis poliția.

