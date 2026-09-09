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Cine este Ivan Kutsenko, cetățeanul rus arestat preventiv pentru tentativă la acte de diversiune pe teritoriul României

Cristian Lisandru
Cine este Ivan Kutsenko, cetățeanul rus arestat preventiv pentru tentativă la acte de diversiune pe teritoriul României
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Ivan Kutsenko / Foto - Mediafax
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Marți seară, pe numele cetățeanului rus Ivan Kutsenko a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acesta a fost reținut de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune pe teritoriul României. Bărbatul în vârstă de 40 de ani ar fi făcut și transmis fotografii care aveau ca „subiect” tehnica forțelor armate române/aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă – la mai multe obiective militare românești și multinaționale, situate pe raza județelor Cluj, Constanța, Călărași, Ilfov.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de PICCJ. Dispune arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile”, a decis Curtea de Apel București.

Sentința nu este definitivă. Ivan Kutsenko a strigat de mai multe ori numele președintelui rus, Vladimir Putin, la ieșirea din sediul DIICOT.

Kutsenko, originar din Novosibirsk

Potrivit publicației de investigații Agentstvo, Ivan Kutsenko este originar din Novosibirsk și a fost implicat într-un caz de jaf, în anul 2009.

  • În 2010, Ivan Kutsenko a lucrat ca încărcător.
  • În 2018 era manager de vânzări în Novosibirsk.

În același timp, o afacere din Novosibirsk a fost înregistrată pe numele său. Din 2007, a fost coproprietar și director a două companii:

  • Sibles (comerciant de cherestea)
  • Profi (comerciant de cereale).

Acum, firmele nu mai sunt înregistrate ca fiind în activitate. O altă companie deținută în co-proprietate de Kutsenko, Arena, care comercializa cherestea, s-a închis în 2019, conform datelor Spark.

Profitul net al companiei, în 2016 – cel mai recent an disponibil pentru preluarea informațiilor – a fost de 5.000 de ruble, iar veniturile au fost de 857 de milioane de ruble.

van Kutsenko este originar din Novosibirsk / Foto – Mediafax

Afaceristul Kutsenko, acuzat de jaf

Conform aceleiași surse, Kutsenko deține încă o afacere – compania „Avers” cu sediul în Novosibirsk, care vinde echipamente.

  • Compania a fost fondată în 2012.
  • În 2016, Kutsenko a devenit directorul general al companiei, dar a demisionat din această funcție câteva luni mai târziu.
  • Documentele financiare ale companiei din 2014 (cele mai recente disponibile pe Spark) arată un profit net de 95.000 de ruble pentru anul respectiv și venituri de 15,7 milioane de ruble.

În anul 2018, Ivan Kutsenko, împreună cu Piotr Kutsenko și un alt bărbat, au fost acuzați de jaf.

Au forțat un bărbat să urce într-o mașină, l-au condus pe un câmp și au folosit o armă neletală pentru a-l amenința. I-au furat telefonul mobil, 250 de ruble și un pulover. Victima a fost spitalizată cu o rană împușcată.

În anul 2018, Ivan Kutsenko, împreună cu Piotr Kutsenko și un alt bărbat, au fost acuzați de jaf / Foto – Mediafax

Rusul a venit de mai multe ori în România

Înainte de declanșarea războiului din Ucraina, Kutsenko a zburat în România de mai multe ori – în 2019 și 2021.

De asemenea, a zburat și în Moldova, în 2020.

După începerea războiului, Kutsenko  a zburat cel puțin o dată, în 2022, în Turcia, care servește drept nod de transport care leagă Rusia de țările UE.

Începând din februarie 2026, potrivit informațiilor transmise de SRI, cetățeanul rus s-a aflat în monitorizare. Acesta a făcut obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice.

  • Datele obținute de SRI indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025.
  • Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național.

De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.

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