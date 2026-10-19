Audierea miniștrilor din guvernul Niculescu continuă: Alexandru Stoica, Florin Barbu, Dumitru Chisăliță, Radu Oprea, Daniel Zamfir, Bogdan Dumitru, Alexandru Nazare, Sorin Costreie, aviz favorabil. Începe audierea lui Marian Neacșu pentru funcția de ministru de Interne

Miniștrii propuși să facă parte din Guvernul condus de Luca Niculescu intră, luni, 19 octombrie, în fața comisiilor parlamentare pentru audieri. Cabinetul format din reprezentanți PSD și independenți trebuie să treacă de această etapă înaintea votului de învestitură, programat marți, în plenul reunit al Parlamentului. Primele avize favorabile ale zilei au fost obținute de Florin Barbu (propus la Agricultură, PSD), Dumitru Chisăliță (propus la Energie, independent), Radu Oprea (propus la Apărare, PSD), Daniel Zamfir (propus la Economie, PSD), Alexandru Nazare (propus la Finanțe, independent), Bogdan Dumitru (ministru delegat pentru Digitalizare și AI, independent), Sorin Costreie (propus la Educație, independent) și de Alexandru Stoica (propus la Dezvoltare, PSD).

UPDATE, 17:36 – A început audierea lui Marian Neacșu

A început audierea lui Marian Neacșu (PSD), propus vicepremier și ministru al Afacerilor Interne.

„Voi avea preocupare în ceea ce însemană violența domestică și în școli, pentru ca Ministerul să fie prezent nu numai în statistici. Cel mai important element este acela de încredere și satisfacție a oamenilor”, a spus ministrul propus în audiere.

UPDATE, 17:26 – Comisiile parlamentare îl audiază pe Sorin Ionescu, propunerea PSD pentru funcţia de ministru delegat pentru Învăţământul Preuniversitar

A început audierea lui Sorin Ionescu (PSD), propus ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar. Sorin Costreie, propus pentru Minsterul Educației (PSD), a rămas alături de acesta în comisie.

UPDATE, 17:10 – Sorin Costreie – aviz favorabil pentru funcția de ministru al Educației

Ministrul propus pentru portofoliul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate reunite. S-au înregistrat 32 de voturi „pentru”.

UPDATE, 16:46 – Alexandru Nazare, aviz favorabil pentru funcția de ministru al Finanțelor

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și ai Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat au avizat nominalizarea lui Alexandru Nazare pentru portofoliul de la Finanțe cu 33 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 6 abțineri.

UPDATE, 16:20 – Începe audierea ministrului propus la Educație

Sorin Costreie (independent), propus pentru funcția de ministru al Educației, este audiat în comisii. Pe lângă el, va fi și Sorin Gabriel Ionescu, propunerea PSD de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar.

Doi miniștri la Educație

„Structural, ne va ajuta să funcționăm mai bine. Nu suntem aici să ne blocăm reciproc, suntem să ne ajutăm prin cunoașterea pe care o avem fiecare, cu precădere în sistemul lui. Trei motive: Dacă v-ați uitat la ce s-a întâmplat, de fiecare dată când venea un ministru din universitar, era văzut cu suspiciune de colegii din preuniversitar și invers. Aș vrea ca fiecare să se simtă reprezentanți și să avem noi, la nivelul miniștrilor, acea cunoaștere necesară de care e nevoie atâta timp cât guvernezi un sistem. Vom avea sisteme complementare, dar practicile lor sunt diferite. De exemplu, în sistemul universitar, autonomia este mult mai mare (…) Vrem să mărim autonomia unităților școlare. E ceva ce putem să facem, dar nu o să se poată face peste noapte. În practica europeană, doi miniștri avem în Austria, Danemarca, Franța, Luxemburg, Polonia, Spania, etc. Modelul nostru, cu un minister și doi miniștri, e în Finlanda. Spania are chiar trei ministere, ceea ce nu cred că e chiar benefic”.

UPDATE, 16:10 – Aviz favorabil și pentru ministrul propus la Digitalizare și AI

Bogdan Dumitru a primit aviz favorabil, cu 47 de voturi „pentru”, 14 „abțineri” și un vot împotrivă.

UPDATE, 15:40 – Comisiile parlamentare îl audiază pe Alexandru Nazare

La această oră începe și audierea lui Alexandru Nazare, propus la Finanțe.

Ministrul propus la Finanţe, Alexandru Nazare, a declarat în cadrul audierilor din comisii că „toate agenţiile de rating trebuie să vadă o proiecţie a bugetului pe 2027 credibilă pentru a ne reconfirma ratingul”.

„Dacă acest lucru se confirmă şi avem materializată această proiecţie credibilă a bugetului pe 2027, avem o şansă importantă să putem, în cursul anului 2027, să creştem perspectiva. Deci e foarte important de marcat acest moment, pentru că în perspectiva relansării economice creşterea perspectivei de la negativ la stabil este un punct foarte important. Deja suntem de aproape 2 ani de zile la toate agenţiile pe perspectivă negativă, iar această decizie trenează şi va avea loc în 2027. Este vital ca agenţiile de rating să ne menţină şi să şi creştem perspectiva în 2027, ceea ce ne-ar ajuta enorm de mult”, a spus ministrul Alexandru Nazare.

UPDATE, 15:20 – Începe audierea ministrului pentru Inteligență Artificială

Costinel-Bogdan Dumitru, propus pentru funcția de ministru al Digitalizării și Inteligenței Artificiale, este audiat în comisii.

Acesta a explicat motivele pentru care a întârziat aproximativ 30 de minute la audiere: „Îmi cer scuze, a fost extrem de dificil să intru în clădire”.

„Vin din mediul privat, unde am lucrat 30 de ani în tehnologie, în securitatea informației și, evident, în ultimii cinci-șase ani foarte mult în AI sau inteligență artificială. Când lucrezi în acest domeniu, vrei nu vrei, trebuie să te plimbi în tot spectrul tehnologic, pentru că un atacator caută punctul cel mai slab într-un lanț”, este descrierea pe care și-a făcut-o Costinel-Bogdan Dumitru la începutul audierilor.

„Modul de abordare ar fi să ne uităm la programul de guvernare în funcție de cei pentru care lucrăm, și anume mă refer la cetățeni, în primul rând, la firme și la instituțiile statului. De data aceasta, lucrurile pot merge altfel, un pic mai accelerat, chiar dacă și întârziem puțin. Să ne uităm la cetățeni. Care ar fi câștigul pentru cetățeni? În primul rând, interacțiunea lor cu statul sau cu instituțiile statului ar trebui făcută folosind un singur mod de autentificare. În planul de guvernare avem pus ca obiectiv, ca până în 2028, cinci milioane de români să folosească sistemul de autentificare unic RoID. Încercăm să promovăm acest sistem, astfel încât și băncile, notarii, poate operatorii de telefonie mobilă să îl folosească. Cetățeanului i-ar da posibilitatea să interacționeze repede cu aceste instituții publice într-un mod mult mai fluent (…) Ro Wallet ar trebui implementat până la finalul anului, conform calendarului stabilit cu Uniunea Europeană”, a spus Dumitru.

Potrivit acestuia, o schimbare avută în vedere la nivelul relației stat-cetățean se referă la posibilitatea de interacțiune cu serviciile administrative în momentele importante.

„O altă schimbare pe care o propunem ar fi să oferim românului, cetățeanului, posibilitatea de a interacționa cu serviciile noastre în momentele importante ale vieții, cum ar fi nașterea unui copil, angajare, pensionare, poate căsătorie, poate chiar divorțul, și atunci să poată să monitorizeze cererea depusă, stadiul în care se află. Statul, prin instituțiile respective, să nu-i mai ceară documente care sunt deja disponibile. Ele ar trebui livrate în funcție de un lucru foarte important și anume interacțiunea și colaborarea între ministere. Putem să punem genul acesta de mecanism în zona reactivă, cum de fapt statul român a funcționat, dar și multe alte entități. Ce mi se pare, n-aș spune fascinant, că ar fi un lucru extraordinar: o anumită manifestare proactivă a statului român în ceea ce privește cetățeanul, asta însemnând că putem să ne dăm seama foarte ușor, tehnic cel puțin, dacă un anumit cetățean se apropie sau poate să beneficieze de anumite alocații sau se apropie perioada de pensionare și atunci sistemul poate să înceapă completarea automată a dosarului respectiv, iar cetățeanul nu mai trebuie să vină într-un mod activ să înceapă demersurile necesare. Cred că această abordare proactivă ar crea una dintre cele mai mari surprize ale unui cetățean în raport cu statul”, a mai spus Costinel-Bogdan Dumitru.

UPDATE, 15:20 – Aviz favorabil și pentru Daniel Zamfir

Comisiile de specialitate din Camera Deputaților și Senat, reunite, au dat luni aviz favorabil lui Daniel Zamfir (PSD) pentru portofoliul de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

S-au înregistrat 48 de voturi „pentru”, 26 „împotrivă” și două abțineri.

„Situația economică a țării în acest moment revendică măsuri concrete, măsuri urgente care să producă efecte rapide și vizibile în economie. Doar simpla raportare la deficitul bugetar, cum a fost până acum, fără să avem în vedere starea reală a economiei, nu ne va permite categoric o redresare economică de care România în acest moment are atâta nevoie. Și, da, deficitul anunțat recent a scăzut, însă, ce trebuie să știți cu toții este că deficitul comercial a ajuns la 22,4 miliarde de euro în primele opt luni ale anului. Asta înseamnă o creștere cu 1,4% față de momentul anului trecut, în vreme ce, îngrijorător, producția industrială a scăzut în aceeași perioadă cu 3,7%”, a spus ministrul propus în audiere.

UPDATE, 14:44 – Radu Oprea a primit un aviz favorabil în urma audierii

Radu Oprea a primit aviz favorabil, cu 21 de voturi „pentru” și 17 „împotrivă”.

Scandal și la Comisiile de Apărare

În timpul audierii a avut loc un nou scandal. De data aceasta, scandalul a fost între Radu Oprea și Alexandru Muraru (PNL).

„În ciuda aprecierilor colegilor dumneavoastră, am observat că nu aveți nici cea mai mică experiență în domeniul militar și ați deveni singurul ministru al Apărării din statele cu care se învecinează Ucraina, membre NATO, în această situație (…) De asemenea, întrebarea mea se referă în mod punctual la un element semnificativ din biografia dumneavoastră. În 2016, ați fost trimis în judecată de DIICOT pentru spălare de bani și fraudă fiscală cu niște prejudicii foarte mari (…) Dumneavoastră veți gestiona miliarde de euro, iar faptele dumneavoastră din trecut…Dacă până la finalul audierii nu prezentați ordonanță procurorilor, vă cer să vă retrageți din această desemnare! PSD are posibilitatea să facă o altă desemnare fără a afecta învestirea cabinetului”, a spus Muraru.

„Față de predecesorii mei, am o mare calitate. Aceea că am făcut armata. Chiar știu ce înseamnă să faci armata, știu ce înseamnă să fii soldat în termen. Am salturi cu parașuta, am tras cu arma. Era o vorba «armata te face om»”, a răspuns Radu Oprea.

UPDATE, 14:10 – Comisiile parlamentare îl audiază pe Daniel Zamfir, ministrul propus de PSD la Economie

Daniel Zamfir (PSD), propus pentru funcția de ministru al Economiei, este audiat în comisii.

UPDATE, 14:05 – Aviz favorabil pentru Dumitru Chisăliță

Ministrul propus la Energie, Dumitru Chisăliță, a obținut la rândul lui un aviz favorabil în urma audierilor cu 39 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și o abținere.

UPDATE, 13:45 – Începe audierea ministrului propus la Apărare

Comisiile parlamentare îl audiază pe Radu Oprea (PSD), ministrul propus la Apărare.

UPDATE, 13:15 – Al doilea aviz pozitiv – Alexandru Stoica, Dezvoltare

Aviz pozitiv și pentru Alexandru Stoica, ministrul propus la Dezvoltare.

Membrii comisiilor de specialitate au avizat nominalizarea lui Stoica cu 27 de voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă”.

UPDATE, 13:13 – A început a treia audiere a zilei, cea a ministrului propus la Energie, Dumitru Chisăliță

Dumitru Chisăliță, audiat pentru funcția de ministru al Energiei, a declarat că centralele pe cărbune trebuie scoase din funcțiune doar când avem ce să punem în loc.

„Cred că e foarte important să înţelegem că România are nevoie de capacităţi de producere a energiei electrice. În cadrul programului de guvernare, ne-au propus ca, până la finalul lui 2027, 5800 de MW de noi capacităţi, dintre care o parte din capacităţi în regenerabil, o parte în capacităţi securitare, şi aici fac trimitere la centrala de la Mintia, care de câteva zile a intrat în probe de producţie, respectiv centrala de la Iernut, care este, practic, în momentul de faţă, conform celor asumate de către cei care deţin această centrală, posibil a fi pusă în funcţiune în prima parte a anului 2027”, a spus ministrul propus în audiere.

UPDATE, 12:58 – Florin Barbu primeşte aviz favorabil pentru portofoliul Agriculturii

Ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Membrii comisiilor de specialitate au avizat nominalizarea lui Barbu pentru portofoliul de la Agricultură cu 18 de voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă”.

UPDATE, 12:56 – AUR nu votează Guvernul Niculescu și ar susține o eventuală moțiune de cenzură împotriva acestuia

Parlamentarii AUR nu vor vota învestirea Guvernului Niculescu, nu vor participa la audierile miniștrilor propuși din comisiile parlamentare și este dispus să susțină o eventuală moțiune de cenzură depusă de un alt partid, au anunțat, luni, reprezentanții AUR.

„Moțiunea de cenzură este un instrument democratic la care opoziția apelează și nu văd ce ne-ar putea împiedica ca la un moment dat să votăm o moțiune depusă de PNL sau ei să voteze o moțiune depusă de noi. Nu văd care este impedimentul. Până la urmă, scopul opoziției este să demită Guvernul pentru că are politici publice proaste și să vină cu alte politici publice mai bune”, a declarat, într-o conferință de presă, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

UPDATE, 12:50 – Kelemen Hunor: „Vom semna cu premierul Luca Niculescu un acord de susținere pe șase luni”

Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va semna un acord de susținere pe 6 luni cu premierul Luca Niculescu.

„Costul energiei a crescut, crește, iar oamenii cei mai vulnerabili au nevoie de ajutorul guvernului. Toate aceste lucruri ne împing în direcția de a vota acest guvern și de a da posibilitatea guvernului condus de Luca Niculescu să facă tot ce crede că e mai bine și, bineînțeles, să arate alternativa la guvernul care a fost demis în mai. Asta este decizia noastră. Vom semna cu premierul Luca Niculescu un acord de susținere pe șase luni, până în aprilie, până în mai”, a anunțat Kelemen Hunor, în cadrul unei declarații de presă susținute la Palatul Parlamentului.

El a precizat că acordul este unul „scurt”, cu prevederi „simple”, care va fi făcut public după semnare.

„Prevederile sunt extrem de simple. Nu există nimic special, vorbim de rectificare, de buget, de deficit, de acea direcție care trebuie menținută ca să nu intrăm în alte încurcături din punct de vedere al bugetului. Sigur, are două puncte legate de minoritățile etnice, de minoritatea maghiară, privind învățământul și drepturile. Nu scrie acolo nimic altceva decât că se păstrează ceea ce s-a obținut atât în învățământul în limba maternă, cât și în privința celorlalte drepturi”, a spus Kelemen Hunor.

UPDATE, 12:33 – A început a doua audiere a zilei

Comisiile parlamentare îl audiază pe Alexandru Stoica (PSD), propus ministru pentru Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație.

„Proiectele adresate comunităţilor locale pentru mine nu au culoare politică. (…) La minister nu înseamnă întotdeauna să alocăm bani, înseamnă investiţii. (…) Nu am nevoie de o acomodare la minister, cunosc foarte bine acest minister”, a spus Stoica.

Audierea lui Florin Barbu este încă în desfășurare.

UPDATE, 12:00 – A început audierea lui Florin Barbu

Primul audiat este propunerea PSD pentru ministerul Agriculturii, Florin Barbu.

La începutul audierii, Ionel Ciunt (PSD), președintele Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților, l-a botezat „prim-ministru” pe Florin Barbu.

„Să îi acordăm un timp domnului prim-ministru desemnat….ministru desemnat”, a transmis președintele de ședință la începutul audierii lui Barbu.

Membrii comisiei au început să aplaude.

„Cine știe pe viitor…”, a continuat acesta.

„Am rugămintea sa ne unim cu toții (…) pentru a deblocat situația fermierilor români (…) care a luat-o într-o direcție greșită. Este o perioadă dificilă și următoarele programe pentru fermieri sunt: deblocarea ajutoarelor de stat pentru fermierii români. Trebuie să acordăm fermierilor români credite cu o dobândă fixă de 1,95%, iar tot ce înseamnă ROBOR și comisioane să fie suportate de Ministerul Agriculturii”, a spus Barbu.

Scandal de la prima audiere: „Prostia este ca betonul”

Sebastian Cernic (USR) i-a spus lui Florin Barbu că nu se va referi la programul său de guvernare, pentru că este „mult mai subțire ca în cazul Bolojan și Mureșan”.

„Nu am obosit. Am 21 de ani de administrație și nu o să obosesc niciodată (…) Nu mai persistați în prostie. Prostia este ca betonul. Odată turnată, se va întări pentru totdeauna”, i-a răspuns Barbu reprezentantul USR.

UPDATE, 10:50 – Siegfried Mureșan, fost premier desemnat: În condiții normale, Guvernul Luca Niculescu nu merită votat

Fostul premier desemnat din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan, a transmis, pe Facebook, că acest guvern nu ar merita votat în condiții normale.

„În condiții normale, acest guvern nu ar merita votat, însă suntem conștienți că, pentru a rezolva urgențele care s-au acumulat de la declanșarea crizei generate de moțiunea de cenzură PSD-AUR, țara are nevoie de un guvern”, precizează Mureșan.

„Să vină cu rectificarea bugetară, să propună bugetul pentru 2027 și să nu crească deficitul”, spune al treilea premier desemnat de Nicușor Dan în mesajul său dinaintea începerii audierilor miniștrilor propuși.

UPDATE, 10:30 – Ședință de grup la UDMR

Deputatul UDMR Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al uniunii, a declarat pentru Gândul că UDMR va semna „100%” acordul de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, parlamentarii UDMR se reunesc luni, de la ora 11:00, într-o ședință de grup, așa cum a fost anunțat încă de duminică seara.

Știrea inițială:

Audierile miniștrilor sunt programate pe parcursul a două zile, luni și marți, urmând ca votul final să fie dat în după-amiaza zilei de 20 octombrie. Premierul desemnat a depus la Parlament, pe 15 octombrie, atât lista membrilor Cabinetului, cât și programul de guvernare.

Două zile de audieri pentru miniștrii lui Luca Niculescu

Potrivit calendarului stabilit de Parlament, audierile vor începe luni, 19 octombrie, la ora 12:00, și se vor desfășura până la ora 20:30. Procedura va continua marți, 20 octombrie, între orele 9:00 și 12:00.

Fiecare ministru propus va trebui să răspundă întrebărilor parlamentarilor din comisiile de specialitate, care vor analiza pregătirea candidaților și prioritățile acestora pentru ministerele pe care ar urma să le conducă. La final, comisiile vor emite avize consultative. Un eventual aviz negativ nu împiedică automat candidatul să facă parte din Guvern, decizia finală aparținând plenului reunit al Parlamentului.

Marți, de la ora 14:00, premierul desemnat Luca Niculescu va prezenta programul de guvernare și componența Cabinetului în fața deputaților și senatorilor.

Vor urma dezbaterile parlamentare și votul de învestitură, care se va desfășura secret, cu bile.

Cine sunt cei 19 membri ai Guvernului Luca Niculescu

Pentru a ajunge la Palatul Victoria, noul Executiv are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Cabinetul propus de Luca Niculescu este format din 19 membri, dintre care 11 sunt susținuți de PSD, iar opt sunt independenți, inclusiv premierul desemnat.

Lista completă:

* Prim-ministru: Luca-Alexandru Niculescu (independent)

* Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

* Transporturi și Infrastructură: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)

* Finanțe: Alexandru Nazare (independent)

* Afaceri Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)

* Justiție: Radu Marinescu (PSD)

* Apărare Națională: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

* Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)

* Ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel-Bogdan Dumitru (independent)

* Energie: Dumitru Chisăliță (independent)

* Agricultură și Dezvoltare Rurală: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

* Mediu, Ape și Păduri: Natalia-Elena Intotero (PSD)

* Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)

* Investiții și Proiecte Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

* Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială: Petre-Florin Manole (PSD)

* Sănătate: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)

* Educație și Cercetare: Valentin-Sorin Costreie (independent)

* Ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin-Gabriel Ionescu (PSD)

* Cultură: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent).

PNL și UDMR au anunțat că sunt dispuse să voteze învestirea fără să intre la guvernare, iar USR a anunțat că va vota împotrivă.