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Comisia de Constituţionalitate analizează marţi imaginile întâlnirii dintre Ilie Bolojan şi şefa CCR. Cei doi s-au întâlnit în biroul lui Abrudean

Luiza Dobrescu
Comisia de Constituţionalitate analizează marţi imaginile întâlnirii dintre Ilie Bolojan şi şefa CCR. Cei doi s-au întâlnit în biroul lui Abrudean
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Comisia de Constituţionalitate analizează marţi imaginile întâlnirii dintre Ilie Bolojan şi şefa CCR. Cei doi s-au întâlnit clandestin în biroul preşedintelui de Senat.

Comisia  a cerut oficial imaginile de pe camerele de supraveghere care surprind întrevederea, iar acestea se află pe un stick, într-un plic sigilat, încă din seara precedentă, spune preşedintele Comisiei, Cosmina Cerva.

Cerva, preşedintele Comisiei care anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, din biroul șefului Senatului, Mircea Abrudean, a cerut oficial Camerei Deputaţilor, care are în administrare şi partea clădirii Senatului, să-i fie puse la dispoziţie imaginile de pe camerele de supraveghere care surprind întrevederea.

„Vă solicităm să puneți la dispoziția comisiei înregistrările audio-video din toate spațiile care cuprind imagini cu domnul Ilie Bolojan și doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu, din data de 14 august, în mod special ale căilor de acces către biroul președintelui Senatului”, se arată în document.

Ședința a fost reprogramată pentru ziua de  marți, 8 septembrie. Decizia a fost votată în Biroul Politic al Senatului şi al Camerei Deputaţilor. Cererea Comisiei, de a intra în posesia înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, a fost aprobată tot miercuri în Biroul Permanent al Senatului.

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