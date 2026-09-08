Comisia de Constituţionalitate analizează marţi imaginile întâlnirii dintre Ilie Bolojan şi şefa CCR. Cei doi s-au întâlnit în biroul lui Abrudean

Comisia de Constituţionalitate analizează marţi imaginile întâlnirii dintre Ilie Bolojan şi şefa CCR. Cei doi s-au întâlnit clandestin în biroul preşedintelui de Senat.

Comisia a cerut oficial imaginile de pe camerele de supraveghere care surprind întrevederea, iar acestea se află pe un stick, într-un plic sigilat, încă din seara precedentă, spune preşedintele Comisiei, Cosmina Cerva.

Cerva, preşedintele Comisiei care anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, din biroul șefului Senatului, Mircea Abrudean, a cerut oficial Camerei Deputaţilor, care are în administrare şi partea clădirii Senatului, să-i fie puse la dispoziţie imaginile de pe camerele de supraveghere care surprind întrevederea.

„Vă solicităm să puneți la dispoziția comisiei înregistrările audio-video din toate spațiile care cuprind imagini cu domnul Ilie Bolojan și doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu, din data de 14 august, în mod special ale căilor de acces către biroul președintelui Senatului”, se arată în document.

Ședința a fost reprogramată pentru ziua de marți, 8 septembrie. Decizia a fost votată în Biroul Politic al Senatului şi al Camerei Deputaţilor. Cererea Comisiei, de a intra în posesia înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, a fost aprobată tot miercuri în Biroul Permanent al Senatului.