Cosmin Corendea, deputat AUR, spune că vizita ministrului de Externe, Oana Țoiu, poate fi încadrată „undeva în ‹Punguța cu 2 bani›” și reprezintă „vârful activității diplomatice în ultimele 100 de zile”.

Referitor la vizita diplomatică în SUA a ministrului de Externe, Corendea a remarcat faptul că s-a vorbit despre orice, mai puțin despre „elefantul din cameră” românesc și anume anularea alegerilor prezidențiale din 2024, urmate de scoaterea României din Programul Visa Waiver.

„Am înțeles că a început să citească cărți de diplomație și să-l citească chiar și pe Nicolae Titulescu, într-un discurs la ONU, așa am înțeles în urma unei analize. Am înțeles că îl citește și pe Kissinger(n.r. Henry, fost secretar de stat al SUA) care spunea că diplomația este arta de a lega realitățile de interese, nu de a masca lipsa de conținut prin formule elegante. Cam aici dânsa nu aplică ceeea ce învață. Că această diplomație trebuia să se lege și de interesele imediate ale României. Iar acestea sunt reprezentate de prezența americană ca partener NATO și ca partenerul nostru strategic în România, cu trupe, dar în același timp nu se vorbește despre o altă formulă americană care se numește „elefantul din cameră”. Iar „elefantul din cameră” sunt alegerile din decembrie 2024 și, prin consecință, așa cum americanii ne-au lăsat să înțelegem foiarte bine, și anularea Programului Visa Waiver. Pe lângă faptul că este o consecință a acelor anulări de alegeri care au avut loc anul trecut, reprezintă și interesul imediat al României de reintrare în Programul Visa Waiver. Atâta timp cât nu se vorbește despre aceste două probleme pe care eu le văd primordiale.”, a declarat Corendea, pentru Gândul.

Deputatul AUR caracterizează această vizită drept o „mărgică”, personaj central în povestirea lui Ion Creangă, „Punguța cu 2 bani”, dar și în cadrul acestui eveniment diplomatic.

„Vizita Oanei Țoiu se încadrează undeva în povestea „Punguța cu 2 bani”. Și-a atins vârful cel puțin al carierei diplomatice de până acum și este vârful activității dânsei în ultimele 100 de zile, pe care a marcat-o printr-o vizită cu secretarul de stat Marco Rubio. O vizită care a fost din păcate destul de anostă și lipsită de conținut.”

Din spusele ministrului de Externe, ar fi vorba chiar de o reîntâlnire cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Ceea ce face ca momentul să devină cu atât mai „anost și lipsit de conținut” pentru români, mai spune Corendea.

„Am înțeles că asta este o reîntâlnire. Personal, mă îndoiesc că este o reîntâlnire. Una este să ne întâlnim pe holuri, să ne salutăm în mod formal și cordial și alta este să avem o întâlnire bilaterală. Însă, având în vedere că este deja o revedere, aceste lucruri ar fi trebuit să fie mai demult discutate și puse pe agendă.”

Potrivit deputatului AUR, este posibil ca Oana Țoiu să acorde, mai degrabă, atenție stabilirii unei întâlniri dintre șeful statului român, Nicușor Dan, și președintele SUA, Donald Trump, de aceea orice alt subiect rămâne în plan secund.

„Cred că dânsa prioritizează vizita președintelui Dan. Pentru că, atunci când a fost aleasă, a spus că va avea loc în toamnă, acum ne ducem către primăvară. Să vedem unde ne ducem și în primăvară. Dacă mai apucă doamna Țoiu să ne ducă undeva în primăvară. Și, pe de altă parte, să se focuseze pe încă o asigurare din partea SUA că nu sunt atât de supărate pe noi încât să retragă trupele din România.”

Concluzia acestuia, în ceea ce privește succesul diplomatic al acestei vizite ar fi, mai degrabă, „o normalitate diplomatică”.

„Cam aici se învârte ceea ce s-a întâmplat ieri. Nu aș lua-o ca pe un succes diplomatic, ci ca pe o normalitate diplomatică. Un mic, foarte mic pas către o normalitate. Mai mult decât atât, este comunicare mai mult sau mai puțin bună”, a mai spus Cosmin Corendea, pentru Gândul.

