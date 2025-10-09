Oana Țoiu, după întrevederea cu Marco Rubio: „Am exprimat recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre”

„A fost o bucurie să-l revăd pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, astăzi la Washington D.C. a scris ministrul român de Externe, pe facebook, după întâlnirea oficială din SUA.

Oana Țoiu n-a fost prea generoasă cu amănuntele referitoare la agenda întrevederii, rezumându-se să transmită doar că „ne-a mulțumit, României, pentru stabilitatea parteneriatului nostru strategic”.

„La rândul meu, am exprimat recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre în format aliat și pentru proiectele comune în domeniile apărării, energiei, tehnologiei cât și cele comerciale. Vedem împreună un potențial major de a consolida acest parteneriat pe toate dimensiunile sale, cu mize importante în regiune, și vom continua acest dialog.

Ne dorim să contribuim, alături de echipele noastre, la continuarea acestei istorii valoroase a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”, a scris ministrul de Externe, pe facebook.

În interviul acordat celor de la Antena 3 CNN, de după întâlnire, aceasta a declarat că a discutat și despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii, fără să precizeze dacă aceasta ar avea loc mai devreme de 2026 și o dată certă.

Pe pagina ministerului, au fost postate mai multe fotografii, printre care și un video, cu Oana Țoiu și Marco Rubio,

„Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut consultări politico-diplomatice cu Secretarul de Stat al SUA , Marco Rubio, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii, în perioada 8-9 octombrie 2025. Întâlnirea de la Washington a prilejuit un schimb de opinii substanțial privind aprofundarea Parteneriatului Strategic România–SUA și identificarea de noi oportunități de cooperare bilaterală. Temele abordate au inclus: consolidarea cooperării în domeniul apărării și securității; proiecte energetice comune; intensificarea schimburilor economice; susținerea unui rol comun pozitiv și activ în regiunea extinsă a Mării Negre. MAE rămâne angajat în dezvoltarea unei cooperări bilaterale solide și de durată, în beneficiul ambelor națiuni.”

