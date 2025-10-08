Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu și-a aranjat un interviu glorios, după discuția cu Marco Rubio. Nicio vorbă despre Visa Waiver, doar generalități

08 oct. 2025, 22:25, Știri politice
Ministrul de Externe român, Oana Țoiu, s-a grăbit să ajungă repede la interviul de la Antena 3 CNN, după întâlnirea cu Marco Rubio. Doar o jumătate de oră a stat la discuții cu Secretarul de stat american. Imediat, a ieșit să povestească ce a discutat cu omologul său american. Lucruri știute, generalități, nimic despre Visa Waiver.

La final, s-a făcut schimb de cadouri, însă, la nivel de „echipa de consilieri” și ministrul nu a apucat să vadă darul primit, pentru că s-a grăbit să ajungă la interviul de la Antena 3 CNN.

Țoiu a spus, însă, că a „agreat” cu Marco Rubio să continue prezența militară americană în România.

„A fost o întâlnire excelentă. Este a treia oară când ne întâlnim. Am agreat împreună ca această prezență (n.r. militară) să continue. Am discutat și despre producția care ține de armament și investițiile în apărare. Am discutat și cu companiile americane care au prezența în România să accelerăm proiectele inclusiv în privința reactoarelor de la Cernavodă”, a spus Oana Țoiu la Antena 3 CNN.

Întrebată dacă a discutat despre o prezentă sporită a trupelor americane pe teritoriul țării noastre, Țoiu spune că în acest moment vorbim de o miză sporită în ceea ce privește investițiile.

„Prezența SUA în format NATO în România are și un efect de descurajare a potențialelor intruziuni, are și un efect de stabilitate în regiune, în ceea ce privește vecinii noștri care nu sunt încă membri ai UE sau NATO”.

Oana Țoiu îi oferă lui Nicușor Dan o „posibilitate” de a avea o întâlnire cu Trump

Oana Țoiu spune că a discutat și despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii. Fără un succes. Nicușor Dan tot „în primul trimestru” al lui 2026 este plasat, fără o dată certă. Doar o „posibilitate”.

„Am discutat și despre întâlnirea președinților și aici suntem aliniați în ceea ce privește posibilitatea de a avea în primul trimestru al anului următor”, spune ea, tot la Antena 3 CNN.

Cu Monumentul Washington în spate, Oana Țoiu transmite că „România a fost, este și va continua să fie respectată aici”, în Statele Unite.

Interviul cu Oana Țoiu se încheie triumfalist. Ministra le transmite românilor „mesajul lui Rubio”.

„Pot să le transmit chiar mesajul secretarului de stat Marco Rubio și mulțumirile pentru acest parteneriat strategic important, pentru faptul că SUA poate avea încredere în România și că împreună avem o influență pozitivă și în regiuni”, declară ea.

De precizat că, până la ora publicării acestui material, biroul Secretarului de stat american nu a transmis nicio informare referitoare la întâlnirea cu Oana Țoiu.

Știre în curs de actualizare.

