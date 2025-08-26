AUR mizează pe Piperea și Anca Alexandrescu ca propuneri la Primăria Capitalei. Piperea: „Sondajul INSOMAR o dă pe locul 3”

Gheorghe Piperea a discutat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, despre posibile propuneri pentru candidatura la Primăria Generală a Capitalei. Acesta a precizat că îl are în considerare pe Petrișor Peiu, dar și pe jurnalista de la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu. Piperea nu exclude nici propria sa candidatura pentru funcția de edil al Bucureștiului. Urmăriți emisiunea integral AICI.

„Unul dintre candidați, cred eu, ar putea să fie Petrișor Peiu. Să vedem dacă vrea să candideze.”

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache cu privire la o posibilă candidatură din partea interlocutorului său, acesta a precizat că este o chestiune ce va fi discutată.

Piperea a declarat că este posibil ca AUR să susțină un candidat independent, mai exact pe Anca Alexandrescu, jurnalista de la Realitatea Plus.