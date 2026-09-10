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Volodimir Zelenski, vizită importantă în Canada. Ucraina a primit, în 2026, ajutor militar în valoare de 2,8 miliarde de dolari din partea Canadei

Elena Popescu
Volodimir Zelenski, vizită importantă în Canada. Ucraina a primit, în 2026, ajutor militar în valoare de 2,8 miliarde de dolari din partea Canadei
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a aterizat miercuri seară la Calgary, înaintea întâlnirilor programate cu premierul canadian Mark Carney și membrii cabinetului liberal.

Zelenski va participa joi dimineață, alături de premierul canadian, la o ceremonie de semnare al cărei obiect nu a fost precizat, după care va pleca la Banff pentru o reuniune a cabinetului, notează calgaryherald.com.

Președintele Ucrainei și soția sa, Olena Zelenska, se vor afla în Canada până vineri, având programate evenimente la Calgary, Toronto și North Bay, Ontario, potrivit biroului premierului canadian.

Zelenski, care a participat anul trecut la summitul G7 de la Kananaskis la invitația lui Carney, se va adresa și parlamentarilor liberali în cadrul unei reuniuni de două zile a cabinetului, organizată săptămâna aceasta la Banff.

„Vizita subliniază rolul de lider pe care Canada continuă să îl aibă în sprijinirea Ucrainei și reflectă angajamentul nostru neclintit pentru o pace dreaptă și durabilă”, a transmis biroul premierului canadian într-un comunicat.

Agenda vizitei va include discuții privind cooperarea în domeniul apărării, economiei și energiei

Joi dimineață, Zelenski urmează să participe alături de Carney la o ceremonie de semnare, fără ca natura documentului care urmează să fie semnat să fi fost precizată. Ulterior, cei doi vor discuta cu presa, iar liderul ucrainean va pleca spre Banff. Agenda vizitei va include, de asemenea, discuții privind cooperarea în domeniul apărării, economiei și energiei, potrivit biroului premierului.

„Vizita va aborda, de asemenea, costul uman al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și va consolida legăturile puternice dintre cetățenii țărilor noastre”, se arată în comunicat.

Carney anunțase anterior că Guvernul său va organiza joi și vineri, la Banff, o sesiune de planificare a cabinetului.

Miercuri după-amiază, Zelenski anunțase pe X că este „în drum spre Canada”, după o întâlnire cu ministrul de Externe al Islandei, care a avut loc după funeraliile regelui Harald al V-lea, la Oslo.

Zelenski și Carney s-au întâlnit cel mai recent în luna iunie, la Summitul liderilor G7 de la Évian, Franța. Cei doi au discutat atunci despre consolidarea parteneriatelor în industria de apărare, inclusiv în domeniul tehnologiilor avansate, precum producția de drone, potrivit biroului premierului canadian.

Canada a acordat Ucrainei în acest an asistență militară în valoare de 2,8 miliarde de dolari, conform datelor prezentate de biroul premierului.

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