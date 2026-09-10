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Ion Cristoiu: Fatalitatea Anticipatelor. Alianța PNL-USR vrea Întoarcerea la Popor

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție alianța PNL-USR și posibilitatea alegerilor anticipate.

„Presa pro-prezidențială există, să nu vă mirați, chiar dacă mulți spun că Nicușor Dan nu are nicio susținere mediatică, și în alianță cu presa PSD-istă, tot mai restrânsă ca forță, întindere și număr continuă să susțină public diversiunea că vom avea premier desemnat și guvern. Toate datele obiective arată că indiferent de premierul pe care îl desemnează Nicușor Dan, mai nou văd că circulă domnul Luca Niculescu, după domnul Eugen Tomac și după alți domni mai mult sau mai puțin importanți, nu se va reuși să se strângă în  Parlament numărul de voturi.

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Admițând că la limită se strâng, în sensul că vine cineva cu un bici, inclusiv sub șantajul alegerilor anticipate, Guvernul care ar veni i-ar trimite acasă pe USR-iști pentru că PNL-iștii nu mai există. PNL-ul lui Ilie Bolojan este USR-izat. Admițând chiar că va rezista o lună, două, trei, patru, practic nu va face nimic”, a declarat Ion Cristoiu.

„Ne îndreptăm spre anticipate”

„Ne îndreptăm spre anticipate, din nenorocire ne vom îndrepta destul de târziu, după chinuri cu mari costuri sociale, economice și politice. Un argument în acest sens îl reprezintă declarația mai mult decât fermă a lui Dominic Fritz, președintele USR și pe cale de a nu mai fi primarul Timișoarei. Domnia sa a declarat într-un interviu că «USR e pregătit să susțină alegerile anticipate, cu toată inima spun «Da» alegerilor, nu este un accident că  Constituția României prevede pentru astfel de situații alegeri anticipate. Trebuie să existe un moment în care puterea merge înapoi la cetățeni».

Chestia cu întoarcerea la popor am mai auzit-o de la Traian Băsescu în timpul primului său mandat. Dominic Fritz și liderii USR au mai declarat că vor anticipate, însă de data aceasta nu numai felul bombastic în care se pronunță Dominic Fritz, dar și condițiile ne spun că noua alianță PNL-USR, pe care de a fi o fuziune între PNL și USR sub numele de USR vrea alegeri anticipate”, a continuat publicistul.

„Noua realitate din Parlament face ca alianța PNL-USR să vrea anticipate”

„Această voință a fost sporită de întâmplările din ultima vreme din Parlament, ultima fiind înțelegerea prin care AUR a primit TVR și PSD Radioul Public. În cazul TVR, Sorina Matei nu putem spune că a fost pusă de AUR, ci a fost pusă în chip meritat de realități deoarece ea este o foarte bună jurnalistă. Deci s-a format o coaliție PSD-AUR puternică în Parlament. Cealaltă coaliție PNL-USR e conștientă de aceasta și își dă seama că dacă alegerile vor fi la termen, chiar dacă ar rămâne prin absurd Guvernul actual, adevărata putere va fi dată de majoritatea din Parlament.

Deci această alianță vrea neapărat alegeri anticipate, sperând că se sparge această majoritate în urma alegerilor. Fie că PSD obține un scor catastrofal și AUR unul bun, oricum spre deosebire de Nicușor Dan, alianța nu se teme de câștigarea alegerilor de către AUR. AUR nu are cum să câștige alegerile absolut și această alianță speră că ea va câștiga sau că se va situa pe locul doi cu un scor foarte bun. Noua realitate din Parlament face ca alianța PNL-USR să vrea anticipate”, a conchis Ion Cristoiu.

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