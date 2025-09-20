Sondaj AVANGARDE. AUR, scor aproape cât PSD, PNL și USR la un loc

Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare în România, reprezentanții AUR ar câștiga cele mai multe mandate, relevă un sondaj AVANGARDE cu privire la opțiunea de vot a românilor.

74% dintre românii chestionați consideră, potrivit aceluiași sondaj, că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 21% cred că direcția este bună, iar 5% nu pot aprecia.

Procentul a crescut cu 21% față de cel înregistrat în iulie, referitor la direcția spre care se îndreaptă România din punct de vedere socio-politic.

Prin urmare, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, 41% dintre români ar vota AUR, 19%-PSD, 13%-PNL, 12%-USR și 6%-UDMR.

Nici Guvernul României nu este văzut cu ochi prea buni de majoritatea românilor; 51% se declară dezamăgiți de prestația acestuia, în timp ce 23% sunt încântați sau nu au așteptări de la Executiv.

În ceea ce privește temerile românilor, principala rămâne o eventuală criză economică(28%), urmată de escaladarea războiului din Ucraina (26%), de viitorul copiilor (19%), de probleme de sănătate (12%) și de ura din societate (10%).

Avangarde a înregistrat datele telefonic, în perioada 9-18 septembrie 2025, pe 1.300 de subiecți (persoane de 18 ani și peste), cu un procent de încredere de 95% și o marjă de eroare de plus/ minus 2,3%.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PSD și PNL își dispută Capitala, în ultimul sondaj de opinie. Băluță, cea mai mare încredere în rândul posibililor candidați. Bucureștenii nu pun preț pe candidatul lui N. Dan.

Se PRĂBUȘEȘTE încrederea românilor în politica externă dusă de Nicușor Dan și MAE. Cristian Jura: „Sunt nemulțumiți de ceea ce îi afectează direct”