Potrivit unui sondaj Avangarde, dintre toți posibilii candidați la fotoliul pentru funcția de primar general al Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, are cea mai mare încredere în rândul bucureștenilor, cu un procent de 40%.

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere care dintre următorii candidați posibil ai PSD ar fi cel mai potrivit pentru funcția de Primar General”, 25% dintre cei chestionați l-au numit pe Daniel Băluță, iar 23% dintre respondenți au spus că Gabriela Firea ar fi potrivită pentru funcția de edil general, în timp ce Robert Negoiță se clasează pe locul 3, cu un scor de 10%.

În ceea ce privește răspunsurile oferite doar de către cei care fac parte din electoralul PSD, răspunsurile au fost categorice pentru Daniel Băluță, cu un procent de 60%.

De cealaltă parte, electoratul PNL ar pune ștampila pe Ciprian Ciucu, cu un procent de 80%.

De asemenea, la întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Primăria Municipiului București, dumneavoastră personal cu ce candidat ați vota?”, răspunsurile au fost următoarele:

– Daniel Băluță, PSD 25%

– Ciprian Ciucu, PNL 25%

– Cătălin Drulă, USR 20%

Pe de altă parte, 55% dintre cei chestionați au spus că pentru ei nu contează dacă președintele Nicușor Dan va susține un candidat la Primăria Capitalei. Totuși, Nicușor Dan rămâne personalitatea politică cu cea mai mare încredere în rândul bucureștenilor, cu un procent de 43%.

În ceea ce privește cea mai mare problemă a Bucureștiului, 22% dintre respondenți au menționat infrastructura rutieră, iar 18% aglomerația din trafic.

Dacă ne referim la activitatea Guvernului Ilie Bolojan, 69% dintre cei chestionați spun că nu sunt mulțumiți de realizările Executivului.

Daniel Băluță este favoritul cursei pentru Primăria Capitalei și într-un sondaj CURS, în cazul în care acesta s-ar gândi să candideze pentru fotoliul de primar general.

Potrivit unui sondaj recent, realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, cu vârste între 18 ani și peste, primarul Sectorului 4 și-ar adjudeca 24% din voturile bucureștenilor, în timp ce favoritul președintelui Nicușor Dan, Cătălin Drulă, ar lua cu patru procente mai puțin. Pe cel de-al treilea loc se situează cunoscutul Cristian Popescu Piedone, fost șef al ANPC și fost primar al sectoarelor 4 și 5.

De asemenea, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 este cotat cu prima șansă în competiția pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj comandat de PNL și realizat de INSCOP. La ”foarte mică distanță și cu un procent care depășesc 23%” se află Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, au declarat surse politice pentru ”Evenimentul Zilei”. Locul trei este ocupat, ”la o distanță semnificativă, sub 20%, dar cu două cifre” de candidatul AUR, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă (USR), au mai precizat acestea.