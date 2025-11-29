Prima pagină » Actualitate » AUR vrea ANULAREA legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Anul trecut, România a oprit exploatarea acestor animale pentru blană

AUR vrea ANULAREA legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Anul trecut, România a oprit exploatarea acestor animale pentru blană

29 nov. 2025, 19:55, Actualitate
George Simion, președintele AUR

AUR vrea anularea legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Practic, aleșii își doresc ca fermele de animale să își continue nestingherite activitatea în România.

Anul trecut, țara noastră devenea al 22-lea stat din Europa care lua hotărârea să pună lacăt pe fermele de șinșile și nurci exploatate pentru blană.

FOTO – Captură video: Youtube

Contrar propriului discurs, potrivit căruia firmele străine ar fi privilegiate în România, acum AUR spune că interdicția de acum trei ani transmite un semnal negativ investitorilor străini.

Cum arată o șinșilă?

Șinșila, originară din America de Sud, are o talie mică, cu o înălțime de aproximativ 25-30 cm și o greutate medie de 400-600 de grame la maturitate.

Șinșila seamănă mai degrabă cu o veveriță decât cu un șobolan, pentru că, deși are capul are corpul acoperit cu blană de lungime medie, capul, ochii și urechile sunt considerabil mai mari; o altă diferența este coadă stufoasă, acoperită cu blană lungă.

Este un animal nocturn, ierbivor, a cărei hrană preferată o constituie plantele verzi, scoarță uscată sau tulpinile tinere de copaci.

În timpul zilei, șinșila stă ascunsă în cuibul ei amenajat între stânci sau, în cazul țărilor calde, sub șoproane sau alte locuri răcoroase.

Șinșila – Foto: Profimedia

Șinșila – Foto: Profimedia

În habitatul lor natural, viață șinșilelor este mult diferită de cea din captivitate. Sunt rozătoare alpine, astfel că trăiesc între stânci și în peșteri, în grupuri de până la 100 de membri.

Coada stufoasă le este de mare ajutor, atunci când execută sărituri mari, pentru a scăpă de prădători.

Blana deasă este ideală pentru a supraviețui iernilor aprige, dar și ca protecție pe timpul verii. Sunt animale foarte inteligente: rețin foarte bine împrejurimile cuibului pentru a scăpă de prădători.

Din cauza blănii foarte dese, nu se recomadă să se ţină cuştile cu şinşile la temperaturi mai mari de 25ºC. Ele trebuie ferite de curent şi de bătaia directă a soarelui, potrivit zooland.ro.

