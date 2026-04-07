La Tribunalul București a avut loc un nou termen de judecată în dosarul AUR care vizează anularea taxei de „dezvoltare urbană”.

Impozitul a fost instituit de primarul Băluță pentru fiecare mașină ce nu deține loc de parcare în S4 din București.

„Taxa abuzivă impusă de oamenii primarului Daniel Băluță a fost o palmă dată pe obrazul locuitorilor S4. Nu există nicio bază legală pentru a taxa suplimentar bucureștenii doar pentru că nu dispun de un loc de parcare”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

În decembrie 2024, Consiliul Local Sector 4 a adoptat o taxă așa-numită de „dezvoltare urbană”.

Fiecare proprietar al unui autovehicul ce nu deținea loc de parcare era obligat automat la plata unei sume anuale de 540 lei/an, indexată la 593 lei/an.

AUR vrea să iniţieze şi un demers legal împotriva taxelor „nelegale”

Demersul consilierilor AUR vizează însă recuperarea sumelor achitate şi pentru 2025 și primele 3 luni 2026:

„Astăzi, instanța a rămas în pronunțare pe fondul acțiunii în anulare, iar în următoarele săptămâni vom avea o soluție de primă instanță. În următoarea perioadă, vom iniția un demers colectiv, pentru ca toți locuitorii S4 să poată recupera sumele percepute nelegal. La care se adaugă dobânda şi indexarea cu rata inflației”, a declarat avocatul Matei Ștefănescu.

Consilierii generali AUR au inițiat şi un demers în instanță împotriva creșterii generale a taxelor și impozitelor locale, la Tribunalul Bucureşti.

Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată. Cetățenii din Sectorul 4 vor primi un sprijin financiar de 600 de lei, pentru achiziția de carburanți

Măsuri pentru locuitorii sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxă auto revocată, sprijin pentru carburanți și decontarea transportului public