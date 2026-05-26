Eurodeputatul Dragoș Benea critică reabilitarea Cetății Rákóczi: „O formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvern”

Dragoș Benea, președintele PSD Bacău și eurodeputat, critică reabilitarea Cetății Rákóczi din județ. Aceeași cetate devenise „mărul discordiei” între UDMR și AUR (vezi aici). Într-o postare pe Facebook, politicianul a adus în discuție faptul că inaugurarea acestui obiectiv a fost finanțat din banii cetățenilor români (peste 1,3 milioane de euro).

În cursrul zilei de vineri, 22 mai, a avut loc inaugurarea Cetăți Rákóczi din județul Bacău. El susține că de la acest eveniment au lipsit „însemnele naționale ale Statului Român”. Președintele PSD Bacău a menționat că acest aspect reprezintă „o formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvernul ei”.

„Nu puteam omite, ca şi când nu s-ar fi întâmplat, faptul că vineri, la Ghimeş, a avut loc inaugurarea unui obiectiv finanțat din banii românilor (peste 1,3 milioane de euro), realizat de Guvernul României prin Compania Națională de Investiții: finalizarea lucrărilor de reabilitare a „cetății” Rakoczi, în fapt fostul punct vamal care despărțea România de Austro-Ungaria, şi punerea obiectivului în circuitul public s-au marcat în cadrul unui eveniment din care au lipsit, CU DESĂVÂRŞIRE, însemnele naționale ale Statului Român!

Cu greu putem găsi un afront mai mare adus imaginii noastre, ca români, mai ales în condițiile în care în imediata vecinătate a „cetății” au fluturat steaguri ale Ungariei sau ale Ținutului Secuiesc, o entitate politico-administrativă fictivă. E o formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvernul ei, care a susținut lucrările de reabilitare deşi, dacă e să gândim onest, nu putem spune că asta ar fi fost tocmai o urgență națională”, susține Dragoș Benea pe Facebook.

„Nu există un combustibil mai bun pentru extremism decât tipul de aroganță vădit de evenimentul de la Ghimeş”

În continuare, Dragoș Benea explică faptul că la nivelul județului Bacău există numeroase obiective „de importanță covârşitoare uitate-n paragină”. El a dat exemplul Conacului Rosetti de la Căiuți, precum și cel al clădirii istorice a Spitalului Județean de Urgență. El a mai susținut că „nu există un combustibil mai bun pentru extremism decât tipul de aroganță vădit de evenimentul de la Ghimeș”.

„Cu atât mai mult, cu cât în județul #Bacău avem nenumărate obiective de importanță covârşitoare uitate-n paragină – cum este Conacul Rosetti de la Căiuți, de pildă – sau, ca să vin mai aproape de #CNI, clădirea istorică a Spitalului Județean de Urgență pe care Compania o ține, de 8 ani, într-un interminabil şantier. Vorbim aici de pacienți, nu de nostalgii naționaliste împachetate populist de unii politicieni maghiari care, mai apoi, sunt „loviți” de mirări legate de ascensiunea extremismului. Nu există un combustibil mai bun pentru extremism decât tipul de aroganță vădit de evenimentul de la #Ghimeş, unde – cu mic, cu mare – autoritățile au sfidat tocmai însemnele statului în slujba căruia au jurat că se află (şi care îi şi plăteşte pentru asta). O mare bilă neagră şi pentru prefect, şi pentru preşedintele CJ, inclusiv pentru primarii prezenți la fața locului care au uitat acasă eşarfa tricoloră pe care trebuie să o poarte, conform legii, atunci când reprezintă UAT-urile în cadru oficial (cum, de altfel, a fost şi evenimentul de la Ghimeş). Am lăsat să treacă ceva timp, din respect pentru Rusaliile catolice, dar nu pot trece cu vederea această conduită care mi se pare orice numai o banală scăpare nu: e mai mult decât atât, iar politicienii maghiari care mai au „epifanii” legate de revirimentul extremismului să ia aminte că au devenit „slujbaşii” radicalismului politic prin genul de manifestare pe care au girat-o la Ghimeş”, a mai scris Dragoș Benea pe Facebook.

